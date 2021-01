Con memes y reclamos, los argentinos buscan que Facundo Campazzo llegue al All-Star Game de la NBA

Compartir

Linkedin Print

Los aficionados de la NBA ya pueden votar a sus jugadores preferidos para el All-Star Game 2021. El período de votaciones a través de los medios digitales se extenderá hasta el 16 de febrero, dos días antes de que se anuncien los resultados.

Si bien los fans de todo el planeta elijen con raciocinio a quienes fueron los mejores de la temporada, en la Argentina los usuarios de las redes sociales buscan que Facundo Campazzo llegue al estelar partido, lo cual es prácticamente imposible.

Es que el ex jugador del Real Madrid lleva apenas un mes en la NBA y pese a sumar buenas actuaciones en los Denver Nuggets, apenas promedia 12,3 minutos por partido. En cancha ha mostrado un promedio de 3,6 puntos, 0,8 rebotes, 1,4 asistencias, 0,8 robos y 0,7 pérdidas por encuentro.

Pese a esto, su apellido fue tendencia durante gran parte de este jueves en Twitter porque los argentinos están emitiendo su voto. La manera más sencilla mediante la red social de los 280 caracteres es utilizando el #NBAALLSTAR acompañado del nombre completo del cordobés. La otra es ingresando al sitio oficial y seleccionándolo junto a los otros favoritos.

Si bien difícilmente este esfuerzo de resultado, hay que destacar la originalidad de los usuarios que acompañaron las publicaciones con memes y bromas. La pasión llegó tan lejos que incluso los Denver Nuggets están haciendo campaña para que Nikola Jokić, su máxima figura, sea seleccionado para el juego, lo que hizo enojar a varios usuarios argentinos que contestaron con reclamos para que la franquicia cambie a su favorito y se quede con el base sudamericano.

Vale recordar que los votos de los aficionados componen el 50% en la elección de los quintetos titulares mientras que los de periodistas y los propios jugadores equivalen un 25% cada uno.

El pasado noviembre, la liga anunció que el All-Star Game previsto del 12 al 14 de febrero de 2021 en Indianápolis se suspendía debido a la pandemia de coronavirus. Pero en los últimos días se ha reportado la apertura de conversaciones entre la NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA) para la organización de un All-Star adaptado al contexto de la pandemia, con una escala menor de la habitual.

“Las discusiones en torno a un posible Juego de las Estrellas de la NBA están en curso”, se limitó a decir la liga en el comunicado del miércoles.

El proyecto que conversan la NBA y la Asociación de Jugadores contempla, según la cadena ESPN, que el Juego de las Estrellas se celebre a principios de marzo, posiblemente el domingo 7, con Atlanta (sede de los Hawks) como principal sede candidata.

Los festejos del fin de semana del All-Star presentarían en ocasión pocas actividades, o ninguna, con participación de los aficionados debido a los riesgos que implica la pandemia, señaló ESPN. La NBA ha tenido que suspender por el momento 22 partidos por culpa del coronavirus desde que arrancó la temporada 2020/21 el pasado 22 de diciembre.

A su vez, Campazzo, quien en el fútbol es un confeso hincha de Chacarita, tiene serias chances de convertirse en el mejor jugador de la década de la liga española. Allí, triunfó con el Real Madrid a donde arribó en 2014 y con el que ganó tres Supercopas de España, dos Copas del Rey, dos Euroligas y tres Ligas ACB. Para lograrlo, los usuarios deben apoyarlo en la final que se está disputando en Twitter entre él y Sergio Lull y que culminará el viernes. La cuenta oficial que lleva adelante la votación es la de la Liga Endesa @ACBCOM.

Por su parte, el base es el jugador argentino número 13 en debutar oficialmente en la NBA. Juan Ignacio Pepe Sánchez, Rubén Wolkowyski, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino y Patricio Garino completan la prestigiosa lista, pero ninguno alcanzó el Juego de las Estrellas.

En 2018, Ginóbili estuvo a un paso de ingresar al All-Star al haber conseguido 1.808.860 votos, hecho que le permitió ser el segundo más pedido por los fans detrás de Stephen Curry, el bahiense no fue de la partida porque no recibió el apoyo de los jugadores, ni de los periodistas especializados.

La valoración que sumó cada jugador fue resultado del voto de las tres partes. El ex San Antonio Spurs quedó segundo en la elección de la gente, octavo en el de sus colegas y séptimo en el de la prensa, lo que le dio un valor de 4.75. Así, quedó por debajo de Curry (1.25), James Harden (2.25) y Russell Westbrook (3.5).

Compartir

Linkedin Print