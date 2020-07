Con mucha cautela, hoteles y cabañas empiezan a abrir sus puertas cumpliendo protocolo

Compartir

Luego de que el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 les diera luz verde a hoteleros y propietarios de cabañas para que avancen en una apertura cumpliendo un estricto protocolo, el sector ya empezó a trabajar con mucha cautela y por el momento, es poca la demanda que tienen, debido a que la gente aún está con temor.

Cabe señalar que la situación es diferente para los hoteleros que se mueven con turistas de “afuera”, que para las cabañas que funcionan en su mayoría por el turismo interno. Es por ello que si bien empezaron a trabajar, hay mucha moderación e incluso algunos hoteleros optaron por no abrir teniendo en cuenta que invertir en cumplir con todas las condiciones, no les generará ingresos al no tener clientes.

En ese marco Patricia Arroyo, secretaria de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Formosa y también de las cabañas “La Florencia” de Herradura, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la reapertura del sector.

“Estamos empezando a trabajar, empezamos el fin de semana pasado, tenemos muchas expectativas de ver cómo puede ir funcionando esto porque todo se está dando en un contexto diferente al que veníamos acostumbrados, con mucha cautela estamos empezando a trabajar, siempre advirtiendo sobre las medidas de seguridad y el comportamiento que tenemos que tener todos”, señaló.

Reconoció además que la gente consulta sobre la disponibilidad de las cabañas, pero son cautelosos. “No hay una gran demanda, es con mucho cuidado, se percibe el miedo de la gente así que vamos viendo sobre la marcha, la gente pregunta mucho sobre todo”, contó.

En cuanto a cómo están trabajando, sobre todo en la apertura del sector hotelero, explicó que “solamente recibí la solicitud de dos establecimientos porque había toda una confusión con esto, el Estado delegó en nosotros a través del convenio que suscribimos ciertas facultades para otorgar permisos de circulación tanto a los propietarios como a los empleados de los hoteles, no es que la Asociación habilita a los hoteles a que trabajen, nosotros no habilitamos, la actividad ya está habilitada y por ahí se prestó a malos entendidos por eso lo aclaro, nosotros no damos permisos, pero sí los gestionamos solo para el personal y para los propietarios, nada más, si bien fue una excepción de la asociación que se presentó hace dos meses y medio más o menos para poder trabajar con el protocolo”.

Acotó que “no hace falta que estén asociados a nosotros para los permisos, si bien siempre es una herramienta estar asociados porque así funcionamos todos y podemos en estos casos o en otros brindar asistencia, todo el tiempo nosotros brindamos cursos y capacitación, siempre estamos viendo las medidas impositivas o laborales, tratando de asesorar a los asociados sin costo”.

En relación a si los hoteles o cabañas que están solicitando permisos son de capital o del interior, Arroyo destacó que “solo tenemos pedidos de un hotel de Formosa y una cabaña de Herradura, por supuesto la nuestra también, pero además hay otra más, también hay hoteles que decidieron no empezar a trabajar porque es distinta la realidad de un hotel y de una cabaña, la clientela del hotel de Formosa generalmente es gente que viene de otras jurisdicciones entonces es distinto el trabajo que ellos realizan, sin embargo nosotros en las cabañas trabajamos con turismo interno y está permitida solo la circulación dentro de la provincia, todavía no está permitió el ingreso de afuera de Formosa”, aclaró.

“Cada empresario analiza su situación y ve lo que realmente le conviene, hay hoteles que dijeron que no iban a abrir y hay que respetar eso porque también abrir sin tener demanda no les funciona”, explicó.

“Creo que este va a ser un momento de transición y lo debemos transitar con bastante calma para que de a poco todo vaya volviendo a la normalidad, lo que siempre recalco es que este es un avance muy importante para el sector, esperemos poder seguir avanzando y que se puedan abrir los bares, los restaurantes que también están nucleados, ya que ellos aún no pueden trabajar, solo lo hacen bajo la modalidad de delivery, de a poco vamos a ir cuidando esta situación y no hacer un retroceso que sería lo peor”, finalizó.