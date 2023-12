Con muestreo de sus actividades, los Centro de Desarrollo Infantil realizaron su cierre anual

En un evento llevado a cabo este viernes en el Polideportivo Policial de la ciudad, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Formosa cerraron el año con un emocionante muestreo de sus actividades anuales.

Basada en las emociones, la celebración tuvo como lema “Dale espacio a cada emoción que sientas, vienen a liberarte”, y contó con la presencia de la ministra de la comunidad, Gloria Giménez, y otros funcionarios de la cartera social.

Durante el evento, se exhibieron los logros alcanzados a lo largo del año, destacando las actividades cotidianas que fomentan el desarrollo integral, ya que los CDI no solo constituyen lugares de cuidado, sino también espacios de estimulación y aprendizaje que contribuyen al bienestar y desarrollo de la primera infancia.

La titular provincial elogió la labor de las promotoras educativas comunitarias y resaltó la importancia de estas instituciones para las familias, como lugares de estimulación y crecimiento para los más pequeños. «Es bueno reconocer el esfuerzo y dedicación de las promotoras educativas comunitarias, quienes desempeñan un papel crucial en la formación temprana de nuestros niños y niñas», expresó la ministra.

Por otra parte, destacó la decisión inquebrantable del gobierno de Formosa de “seguir acompañando a las familias y sectores que más necesitan a pesar de las adversidades que se avizoran”.

La ministra de la Comunidad señaló que se trata de una “pausa con todos los Centros de Desarrollo Infantil” para poner en valor todo lo que el gobierno de la provincia de Formosa pone a disposición de la familia formoseña, con 28 CDI funcionando de los cuales 19 inauguró el gobernador Gildo Insfrán este año.

Aclaró que los CDI no se cierran durante el verano porque “hay un gobierno presente, tenemos que valorar esto porque en otras provincias ya se están pagando en dos veces los sueldos, que otra vez llegan las cuasimonedas, lo que nos llena de tristeza, cuando hemos conocido la justicia social, la restitución de derechos”.

Lamentó asimismo el anuncio de la parálisis de obras públicas ya que “teníamos muchos Centros de Desarrollo Infantil por inaugurar en Villa del Carmen, Formosa, El Colorado, Villafañe, Tres Lagunas, El Espinillo, General Güemes, Juárez, El Potrillo, el gobierno nacional que pasó fue realmente federal, y es lo que cuida el Modelo Formoseño, que todas las obras sean en todo el territorio de nuestra provincia”.

No cierran

La responsable del Área de Primera Infancia Liliana Martínez evaluó el año 2023 y señaló que “cerramos un año realmente positivo, muy gratificante, lo que significa el acompañamiento a la primera infancia” agregando que durante el año se inauguraron seis nuevas obras de CDI, con la consiguiente incorporación de personal también.

En cuanto a la realidad nacional actual, expresó que “ya tenemos noticias muy nefatas, confiamos que nuestro gobernador y nuestra ministra nos continuarán apuntalando, tenemos el objetivo de acompañar a las familias en el cuidado integral de los niños, vamos a trabajar con mucha más fuerza”.

Confirmó que los CDI atienden a más de dos mil niños, con unos 120 a 130 niños por CDI, siendo los de Capital los más concurridos. “Es un orgullo y satisfacción saber que las familias confían en nosotros” indicó.

Los CDI, que atienden a niñas y niños de 45 días a 4 años inclusive, son espacios fundamentales para la comunidad, permitiendo que padres y madres trabajen o estudien con la tranquilidad de contar con un entorno seguro para sus hijos.

Aunque el evento marcó simbólicamente el final del año, cabe recordar que los CDI continúan brindando atención normal durante los periodos de receso escolar.

Crecer con libros

Al mismo tiempo y como parte del compromiso con el desarrollo integral de los niños, la ministra Giménez hizo entrega de tablets, equipos de sonido y libros de cuentos a cada CDI.

La iniciativa surge de un acuerdo de colaboración firmado oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del gobierno saliente con editoriales nacionales, que tiene como objetivo promover producciones literarias que incorporen perspectivas de derechos de niños y niñas, así como la diversidad de las configuraciones familiares actuales. Además de fomentar la lectura en casa a través de “La mochilita viajera”, espacio por el cual los niños pueden llevar a préstamo los libros a sus hogares.

El cierre anual no solo celebró los logros alcanzados, sino que también sirvió como recordatorio del compromiso continuo del gobierno de Formosa con las familias y el cuidado de la primera infancia en aras del desarrollo de las generaciones futuras.