Con múltiples estrategias las provincias amplían la vacunación contra el coronavirus

El avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus, que tiene a más de 30 millones de argentinos vacunados con su esquema completo, llevó a las provincias a implementar múltiples estrategias para ampliar la inmunización, como descentralizar las aplicaciones, inocular a niños en las escuelas, recorrer los barrios con vacunatorios móviles e invitar a los habitantes a optar por la presentación espontánea, sin pedir turnos, para recibir sus dosis.

Según los datos del Monitor Público de Vacunación en Argentina, que tiene una población de alrededor de 45 millones de personas, más de 37 millones iniciaron su vacunación anticovid, 30.780.560 lo completaron al recibir las dos dosis, mientras 2,7 millones recibieron sus refuerzos o dosis adicionales en los últimos meses.

En ese marco, algunas provincias como Tucumán y Salta implementaron recientemente un «pase sanitario» para habilitar el ingreso a eventos masivos o algunos lugares cerrados exclusivamente para personas vacunadas y los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos anunciaron que una medida similar comenzará a regir desde el 21.

En Buenos Aires, donde el 71,08% de la población provincial, cuenta con el esquema completo de dos dosis, el gobernador Axel Kicillof señaló hoy que «los casos aumentaron en la provincia un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen».

Asimismo, desde Twitter, el mandatario indicó que en una reunión que mantuvo con intendentes de localidades turísticas coincidieron «en la necesidad de articular herramientas para sostener la actividad, protegiendo la producción, el trabajo y sobre todo la salud» por lo cual, anticipó, «vamos a sumar postas de vacunación y testeo en cada destino para fortalecer los cuidados de las y los visitantes».

Respecto del «pase libre con vacunas» el gobernador señaló que se extenderá para quienes tengan dos dosis desde los 13 años para «acceder a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados» o realizar «trámites ante organismos públicos provinciales o municipales y trámites presenciales ante entidades privadas, cuando haya aglomeración» y «trabajadores de atención al público, en entidades públicas o privadas».

En la provincia, la primera dosis es libre para todos los bonaerenses, la segunda para los mayores de 18 y desde el viernes quedará liberada para los niños desde los tres años.

En Bahía Blanca, el director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, señaló hoy a Télam que «la situación sanitaria y epidemiológica es muy favorable» donde además «hay muy baja ocupación de camas» con «5 casos diarios promedio (en los últimos 7 días) donde el pico máximo lo tuvimos el 22 de mayo con 810 casos diarios».

En cuanto a los fallecidos, dijo que «hubo una muerte ayer de una persona de 79 años con dos dosis de Sputnik con patología neurológica después de 23 días de no tener ninguno».

«La curva epidemiológica se mantiene amesetada pero en valores por debajo de los 10 casos diarios desde el 24 de octubre», agregó y destacó que la campaña de vacunación en el sur provincial «viene con un potencial importante en la evolución y lo que se ha venido realizando» en escuelas y con postas itinerantes en los barrios «para que la gente que se acerque, se vacune, que la distancia no sea una excusa».

El director de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, dijo a Télam en Mar del Plata que en esa zona que abarca 16 partidos de la costa hasta General Lavalle, «afortunadamente estamos muy bien epidemiológica y sanitariamente y estamos abocados a que la población complete el esquema de vacunación y así poder lograr una muy buena inmunización contra el coronavirus».

«Hemos superado el millón de aplicaciones en Mar del Plata» con el «77% en segunda dosis», destacó y apuntó que «desde este viernes queda liberada la segunda dosis a partir de 3 años y ya esta liberada hace un tiempo para mayores de 18 años con lo cual la idea es completar esquemas y avanzar rápidamente con la aplicación de la dosis de refuerzo».

El funcionario también indicó que se busca «completar los esquemas para lograr una muy buena inmunidad y esa inmunidad lograda, que ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que aproximadamente son seis meses lo que dura la protección que brindan las vacunas, por eso nosotros estamos dando los turnos a partir de ese periodo los refuerzos y de esa manera no bajar la inmunidad colectiva que se ha logrado».

En Córdoba se aplicaron 6.133.172 vacunas, de las cuales 2.728.984 corresponden a la segunda dosis que completa el esquema de inmunización primaria contra el coronavirus, informó el Ministerio de Salud provincial, en tanto se inocularon 230.556 dosis adicional y 18.544 de aplicación única.

Según el reporte, el 86,9% de la población objetivo (mayor a 3 años) cuenta con una sola dosis y de 74,6% con dos dosis, mientras el grupo etario con mayor proporción de población vacunada es el de 70 a 79 años, que registra 94,12% de esquemas completos.

Desde ayer está habilitada la aplicación, sin turno previo, de la tercera dosis de vacunas para quienes hayan completado el esquema inicial al menos seis meses antes.

La jefa de Epidemiología, Laura López, instó a la población a «vacunarse y profundizar las medidas de cuidado» ante la posible circulación de la variante Ómicron, luego de que un caso fuera reportado en San Luis en una persona que viajó a Sudáfrica.

En Santa Fe, donde las autoridades también planean imponer un pase sanitario desde el 21, el Ministerio de Salud informó hoy que el 75% de la población del distrito tiene esquemas completos de vacunación, y precisó que envió 29.265 turnos nuevos.

De esa forma, son 2.636.220 santafesinos los que recibieron las dos dosis de las diferentes vacunas contra el coronavirus, mientras fueron inmunizadas 146.768 personas con una dosis adicional y 43.751 con una dosis de refuerzo.

El secretario de Salud, Jorge Prieto, señaló que «si bien los casos aumentaron un poco», en Santa Fe hay «un 75% de la población que completó su esquema de vacunación» por lo que la situación es «muy diferente a la que teníamos el verano pasado».

En Corrientes, la campaña de vacunación continúa con la inoculación de refuerzo sin turnos previos y para ello el Ministerio de Salud habilitó la inoculación sin turno previo de quienes hayan recibido dos dosis transcurridos cinco meses de la segunda aplicación, con la sola presentación del DNI y el carnet de vacunación.

Para ello, dispuso el exComedor Universitario como sede y distribuyó los días de asistencia de acuerdo al número de terminación del documento de identidad, en horario libre por la mañana de 8 a 12 y de 14 a 18 por la tarde.

El gobierno de Tierra del Fuego continuará durante diciembre con una estrategia de descentralización de la aplicación de vacunas para inocular la tercera dosis a la mayor cantidad posible de la población, confirmaron fuentes oficiales.

Por eso, las autoridades sanitarias fueguinas resolvieron cerrar los vacunatorios especiales que funcionaban en Ushuaia y Río Grande y comenzar a aplicar el suero en los hospitales públicos y en los centros de atención primaria de la salud (Caps) y un sistema de convocatoria mixto, por demanda espontánea de acuerdo a un cronograma previo de citaciones en Ushuaia, y a través de turnos en algunos Caps de Río Grande.

La ministra de Salud fueguina, Judith Di Giglio, dijo que el «93% de la población provincial ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 79% tiene dos dosis».

