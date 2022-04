Con Palomar en cancha, Argentina empató con Chile en el inicio del Sudamericano

Compartir

La Selección Argentina igualó 0-0 frente a Chile, en su estreno por el Sudamericano Femenino Sub 20 que se disputa en La Calera. La formoseña Estefanía Palomar, fue titular en el conjunto albiceleste.

Argentina empató sin goles con el anfitrión, Chile, en el partido que abrió este miércoles el Sudamericano Sub 20 femenino de fútbol, que dará dos pasajes al Mundial de la categoría de este año en Costa Rica.

El encuentro se desarrolló en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, de La Calera, y abrió el grupo A del certamen, que completan Perú, Venezuela y Colombia. Mañana, por el B, jugarán Brasil-Uruguay y Bolivia-Ecuador y quedará libre Paraguay.

Argentina participó por última vez de la Copa del Mundo juvenil en 2012 y no clasificó a las citas de Canadá 2014, Papúa Nueva Guinea 2016 y Francia 2018.

El plantel conducido por Germán Portanova, que asume su primera competencia oficial desde su asunción en julio del año pasado, tiene como figura a Dalila Ippolito, quien hizo historia al pasar a Juventus, de Italia -en agosto de 2020- desde la UAI Urquiza con apenas 18 años.

Desde mediados del año pasado, Ippolito juega a préstamo en Pomigliano de Nápoles, en busca de más continuidad.

Argentina formó con Lara Esponda, Sofía Domínguez, Giuliana González, Anela Nigito, Celeste Dos Santos, Catalina Roggerone, Maricel Pereyra, Dalila Ippolito (Nina Nicosia), Paulina Gramaglia (Brisa de Ángelis), Chiara Singarella (Agostina Holzheier) y Estefanía Palomar (Catalina Ongaro).

Después de este debut ante Chile, el seleccionado albiceleste jugará el viernes ante Colombia y el domingo contra Perú. Quedará libre en la cuarta jornada y cerrará el jueves 14 frente a Venezuela.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a la fase final y solo el campeón y el subcampeón clasificarán al Mundial, que se hará del 10 al 28 de agosto en Costa Rica.

