Con pico de demanda, los supermercados aseguran que no hay desabastecimiento

El crecimiento de los casos de contagio de coronavirus y la posibilidad de más medidas de aislamiento para la población, hicieron que en los últimos días —especialmente este fin de semana— haya un pico en la demanda en los supermercados y mayoristas, con familias que buscan abastecerse de alimentos y productos de limpieza para atravesar una cuarentena.

Con todo, desde las empresas aseguran que no hay riesgo de desabastecimiento y piden tranquilidad a la población. Al mismo tiempo, toman nuevas medidas de seguridad para proteger a sus empleados y sus clientes y evitar las aglomeraciones en las sucursales. Algunas sucursales incluso comenzaron a instalar paneles de acrílico en las cajas para evitar el contacto entre los cajeros y los compradores.

Distintos sectores afirmaron ayer que no hay peligro de falta de productos, pese al incremento de la demanda. «Estamos con muchísima demanda y compra de stockeo. Es como varios días previos a la Navidad juntos. Pero no hay probabilidad inmediata de desabastecimiento. Si sigue así, la podemos bancar”, dijo a Infobae el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

El directivo aseguró que se está haciendo el mayor esfuerzo posible y que el fin de semana hubo una operación logística especial, que no es habitual. “La compra de stockeo también llega a un límite. Hasta el momento no ha habido problemas con los pedidos nuevos a los proveedores. Puede faltar algún producto pero se puede reemplazar por otro similar”, aclaró el presidente de la entidad que agrupa a las grandes cadenas de supermercados. También indicó que los precios en general se mantienen como en las semanas anteriores.

Las cadenas están intensificando medidas para evitar contagios dentro de los locales. En Walmart, por ejemplo, colocaron paredes de acrílico en las cajas, marcaron en el piso los espacios de separación que se deben mantener en las colas, ampliaron los horarios de atención (algunas sucursales abren las 24 horas), bonifican los costos de envío y limitan los ingresos, para que haya menos de 200 personas en los hipermercados.

Durante el fin de semana hubo un vuelco del público más fuerte hacia los supermercados de tamaño medio y grandes, pero no tanto en los de cercanía. Sobre el incremento de ventas no hay aun números consolidados, pero la curva que fue ascendiendo del jueves hasta ayer. Según detallaron desde ASU, los canales online directamente llegaron a su máximo este fin de semana, con cadenas en las que se sextuplicó el peso de la demanda online. Para las cadenas que tienen sistema de retiro de compra en tienda se triplicó la venta por ese canal.

Desde la cámara que agrupa a los supermercados mayoristas también destacaron que la demanda de estos tres últimos días fue similar o superior a la de Navidad. “En góndolas muchas categorías, como aceites, fideos, polenta y sal, quebraron stock y no dieron tiempo a reposición. No hay riesgo de desabastecimiento, porque hay stock disponible y no creo que el nivel de demanda sea sostenible. Los que compraron ya hicieron stock”, explicó Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).

“Estamos normalmente abiertos, con más gente de lo normal, la gente esta asustada pero no hay peligro de desabastecimiento. Hay que llevarles tranquilidad, tienen que comprar lo que necesitan”, coincidió Víctor Fera, dueño de la empresa de mayoristas Maxiconsumo.

Por su parte, en los supermercados de cercanía de origen chino los productos más vendidos en unidades fueron enlatados, arroz, fideos y harina. “Desabastecimiento no hay, pero la gente entró en pánico y compró más productos de lo habitual. Las colas se dieron en todos lados en los hipermercados y mayoristas pero, en menor medida, en los supermercados chinos también”, indicó Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos.