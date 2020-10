Con promociones acompañadas y vacaciones, provincias preparan los cierres del ciclo lectivo

Compartir

Linkedin Print

Autoridades educativas de varias provincias confirmaron que el cierre de este ciclo lectivo atípico por la pandemia de coronavirus se concretará con evaluaciones a fin de año y promociones acompañadas para los estudiantes de primaria y secundaria, con vacaciones de verano y clases de recuperación de contenidos que podrían retomarse a partir de febrero en distintas jurisdicciones.

Así como algunos distritos decidieron darle continuidad al ciclo educativo en 2021, la mayoría optó por la promoción automática para los preescolares y muy pocas tienen previsto el retorno de las clases presenciales en lo que resta del año, de acuerdo al relevamiento realizado por las corresponsalías de Télam.

La directora de nivel Secundario de Catamarca, Patricia Álvarez, expresó que “lo primero que hay que saber es que no hay promoción automática, lo que sí hay es una promoción acompañada” y apuntó que “los alumnos de sexto año van a tener un calendario diferenciado con respecto a los chicos de primero a quinto año”, que se definirá en dos semanas.

“Los alumnos de primero a quinto año van a finalizar su periodo tal cual dice la agenda, en diciembre, y tendrán una evaluación de contenidos para los que no logren esos contenidos mínimos establecidos habrá una promoción acompañada que podrá ser con tutorías”, explicó. El presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Martín Müller, confirmó que no habrá promoción automática en primarias y secundarias sino “un trabajo hasta marzo del 2021 para enseñar contenidos y capacidades”. Pero habrá vacaciones en enero y las tareas “se retomarán en febrero”.

Los preescolares promocionarán de forma directa; y los alumnos del último año de primaria o secundaria tendrán formaciones que se podrán extender hasta marzo o abril del 2021, mientras quienes no aprueben, pasarán con la “promoción acompañada”.

En Córdoba está vigente una resolución que establece un examen final para estudiantes de primaria y secundaria sobre “saberes logrados y sus evidencias expresadas en la evaluaciones formativa y en la instancia de los resultados de los aprendizajes”, mientras que sala de 5 años tendrá promoción directa. El ministro de Educación, Walter Grahovac, manifestó hoy que “la prioridad la tienen los chicos de sexto grado primario y sexto año secundario” y confirmó que no habrá clases presenciales. En Salta, el cierre del año será como lo marca el calendario en diciembre y se evaluará teniendo en cuenta los saberes priorizados para el ciclo lectivo 2020 y se los articulará con los del 2021, según el Ministerio de Educación local.

Entre el 13 de octubre y el 30 de noviembre habrá allí exámenes libres, equivalencias y previas no evaluadas en julio. Los cursos de 1ro a 6to grado de primario y de 1ro a 4to de secundario tendrán una promoción acompañada. Los de 7mo de primario y 5to de secundario tendrán evaluaciones en diciembre, febrero o marzo y si no pasarán con la promoción acompañada.

La ministra de Educación de Jujuy, Isolda Calsina, dijo hoy que la provincia “va a continuar desarrollando su ciclo lectivo de modo virtual o remoto” y brindará apoyo y tutorías a quienes lo precisen. “Hasta fin de año vamos a ir chequeando los saberes, si son suficientes los conocimientos adquiridos o cuánto se ha avanzado y teniendo en cuenta una escala conceptual vamos a saber si el niño precisa el fortalecimiento”, explicó.

El Ministerio de Educación de Santiago del Estero dictó una resolución para calificar con “Logrado”, “Logrado Parcialmente” o “Necesita Intensificar”.

La promoción será directa para preescolares y los alumnos de séptimo grado deberán acreditar aprendizajes. De no aprobar, serán inscriptos en el nivel secundario bajo la figura de “promoción acompañada”.

Fuentes del Ministerio de Educación de Río Negro informaron que “se dispuso que el ciclo lectivo 2020 tenga continuidad en el 2021, considerándose como una unidad pedagógica y curricular”. Habrá promoción directa de preescolar y promoción acompañada para quienes no aprueben.

La ministra de Educación del Chubut, Florencia Perata, explicó que “los equipos técnicos del Ministerio trabajan en un esquema de priorización de saberes, por año y por grado según sea secundario o primario, para tener en cuenta el momento de evaluar”.

“La idea es establecer un lote de saberes”, aclaró Perata, sostuvo que habrá una “promoción acompañada” en caso de necesidad y reconoció que “no estamos pensando por el momento en la vuelta a la actividad presencial pero sostenemos la esperanza de que el pico de contagios baje y desarrollar la escuela de verano hasta marzo inclusive”.