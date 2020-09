Con protocolos sanitarios y circulación, camioneros surcan las provincias en medio de la pandemia

Compartir

Con estrictos protocolos sanitarios en el ingreso y egreso de las provincias, que muchas veces generan demoras, los camioneros cumplen a diario su función “esencial” de transportar alimentos, mercaderías y combustibles por todo el país en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, algunos camioneros consultados por las corresponsalías de Télam señalaron que a la soledad propia de su labor se suma la desolación en las rutas, el cierre de paradores y complicaciones en los “controles interprovinciales que impiden entregar a tiempo” la carga, dado que en algunas zonas hay restricciones horarias que no coinciden con las de provincias vecinas.

En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, fuentes del Consorcio de Gestión del Puerto indicaron que “se realizan controles en jurisdicción Marítimo-Portuaria con el control de temperatura a los choferes, sanitización y fumigación de los vehículos”.

En Córdoba, los camioneros pueden ingresar por las rutas habilitadas entre las 6 y las 22 y, según lo indicado en agosto por el gobernador Juan Schiaretti, los que entran quedan “encapsulados”. “Estamos en el centro del país y tenemos 32 ingresos en la provincia y se hace difícil controlar pero no podemos tener esta cantidad de brotes por gente que viene de afuera y los burla”, agregó.

Víctor, un emprendedor que circula con su utilitario por las rutas de Córdoba como reparador de fotocopiadoras y vendedor de insumos contó a Télam que “en Traslasierra cuando estuvo el brote de casos en Villa Dolores, pude ingresar a la zona pero solo 1 hora y media para poder visitar a un cliente, los controles eran muy duros. Ahora, ya se puede circular con mayor tranquilidad”.

La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) indicó que se rige según el protocolo impuesto por Nación que determina, por ejemplo, que en los puntos de carga y descarga, los conductores queden arriba del vehículo. Las actividades de carga y descarga deben ser realizadas en lo posible, por el personal local de la empresa que reciba o envíe las mercancías.

El transportista Eduardo Pascual (36) dijo a Télam que, a casi seis meses de pandemia, “los controles interprovinciales son cada vez más complicados y nos imposibilitan entregar a tiempo. Hay restricciones horarias que no se ponen de acuerdo entre provincias: en Catamarca hay un desvío de 70 kilómetros, en Tucumán te dejan entrar hasta las 23 y todas las provincias rigen con un PCR por fechas diferentes”.

En San Luis, según lo informado por el gobierno, la mayoría de casos positivos por coronavirus fueron detectados en transportistas, en personas que violaron los protocolos de ingreso y egreso de la provincia. Uno de esos casos fue el de un verdulero capitalino que abastece a otra ciudad y que al violar medidas sanitarias, se convirtió en el caso índice, que disparó varios contagios.

Desde ayer, transportistas de San Luis realizan cortes como protesta a las restricciones de ingreso y egreso, en la frontera con Córdoba.

En tanto, los transportistas que egresan e ingresan a Jujuy son registrados. “Según las fechas de paso por Jujuy, tenemos que realizarnos un test rápido de coronavirus para continuar el viaje”, explicó el camionero Cristian Sajama y dijo que les “toman la temperatura y controlan uso de elementos de protección personal”.

Formosa estableció desde el 10 de agosto un sistema de señalización con obleas de colores para identificar la procedencia de los camiones y su tránsito.

Fuentes del gobierno explicaron que el sistema busca tener un “mayor control y vigilancia del transporte de carga en general. La oblea de color rojo es para aquellos transportistas que son de otras provincias e ingresan para descargar. El verde es para carga internacional que está de tránsito por la provincia y el azul para los que realizan su actividad dentro de la provincia sin salir de ella”.

En Tucumán, los camiones de carga pueden ingresar de 6 a 23 por las rutas nacionales 38, 34, 9, 157 y algunos por la 40, informó el Comité de Emergencia.

La ministra de Salud, Rossana Chahla explicó que “los choferes que ingresan los categorizamos en 3 tipos; los que vienen y dejan carga en Tucumán, que deben seguir las normas de higiene y después retornar a su lugar de origen; quienes pasan por Tucumán llevando carga a provincias del norte, que tienen un control estricto y no deben bajarse en ningún parador de la provincia y los choferes tucumanos que realizan viajes a otros puntos del país como Buenos Aires, quienes al retornar deben hacer la cuarentena obligatoria”.

En Salta, a partir de la resolución nacional de junio que estableció un protocolo especial para la circulación de carga, el Gobierno local, el sindicato de Camioneros y el sector empresarial trabajaron en un esquema específico que estableció una guía de tiempo y recorrido, que se entrega al camionero cuando ingresa a la provincia, y que debe presentar en cada puesto de control, para facilitar el conocimiento de la trazabilidad en la circulación.