Con Racing, ya son 32 los equipos clasificados a la Libertadores 2025

La edición 2024 de la CONMEBOL Libertadores está por llegar a su final y durante el año hubieron equipos que ya se clasificaron a la Copa de 2025.

En la fase de grupos de la Libertadores participan 32 clubes de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además estarán presentes los clubes que se consagren campeón de la Libertadores y de la Sudamericana en 2024 -Racing- y cuatro equipos que ganen la fase previa.

El ganador de la Copa Libertadores en 2025 jugará la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, la Recopa Sudamericana 2026, la Copa Libertadores 2026, la Copa Interamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Los equipos clasificados

a la Libertadores 2025

Argentina

Estudiantes de La Plata: Por haber ganado la Copa de la Liga 2024, el cuatro veces campeón de América vuelve a estar presente para disputar el máximo certamen continental. Tiene asegurado un lugar en la fase de grupos.

Racing: La Academia se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y por eso se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Vélez: El Fortín aseguró estar entre los tres mejores equipos del año en la tabla anual, que por ahora lidera, por lo que sacó un boleto a la fase de grupos de la Libertadores 2025.

¿Quiénes faltan?

-Campeón del Torneo de la Liga Profesional 2024 – Fase de Grupos

-Campeón de la Copa Argentina 2024 – Fase de Grupos

-Primero mejor ubicado -no campeón- de la tabla anual de la Liga Profesional 2024 – Fase de Grupos

-Segundo mejor ubicado -no campeón- de la tabla anual de la Liga Profesional 2024 – Fase de Grupos

-Tercer mejor ubicado -no campeón- de la tabla anual de la Liga Profesional 2024 – Segunda fase previa

Bolivia

San Antonio Bulo Bulo: Fue el primer equipo en sacar su boleto a la Libertadores. En en 2024 disputó por primera vez la Primera División de Bolivia, tras el ascenso logrado a fines de 2023.

¿Quiénes faltan?

-Campeón del Clausura 2024 – Fase de Grupos

-Mejor ubicado -no campeón- de la tabla acumulada de la Primera División 2024 – Segunda fase previa

-Segundo mejor ubicado -no campeón- de la tabla acumulada de la Primera División 2024 – Primera fase previa

Brasil

Flamengo: El Mengao se clasificó a la Copa Libertadores de 2025 al consagrarse campeón de la Copa do Brasil. Venció por 4-1 a Mineiro en el global.

Palmeiras: El tricampeón de la Copa aseguró su lugar en la Libertadores 2025 porque venció a Gremio y está entre los primeros seis de la tabla del Brasileirao.

Fortaleza: Tras ganarle a Vasco, Fotaleza tiene su lugar en la Copa 2025 al sellar un lugar entre los seis primeros del Brasileirao.

Botafogo: El finalista de la Libertadores 2024 ya tiene su lugar asegurado por su posición en la tabla del Brasileirao.

-Inter

Sao Paulo

-¿Quiénes faltan?

-Campeón del Brasileirao 2024 – Fase de Grupos

-Subcampeón del Brasileirao 2024 – Fase de Grupos

-Tercer puesto del Brasileirao 2024 – Fase de Grupos

-Cuarto puesto del Brasileirao 2024 – Fase de Grupos

-Quinto puesto del Brasileirao 2024 – Segunda fase previa

-Sexto puesto del Brasileirao 2024- Segunda fase previa

Chile

Colo Colo: El campeón de América 1991 tendrá erá su 39na participación en la Libertadores al finalizar segundo en el torneo chileno y aseguró un lugar en la fase de grupos.

Universidad de Chile: Tras cuatro años de no participar, la U vuelve a jugar la Libertadores y ya tiene su lugar en la fase de grupos.

Deportes Iquique: Iquique quedó tercero del Torneo de Primera División 2024 y jugará la segunda fase previa de la Copa.

Ñublense: Los chillanejos avanzaron a la final de la Copa Chile 2024 y como la U de Chile -ya entre los clasificados- será su rival cedió automáticamente su puesto. Disputará la segunda fase previa como Chile 4.

Colombia

Atlético Bucaramanga: Por consagrarse campeón de la Liga Colombiana por primera vez, Bucaramanga se clasificó a la Copa Libertadores 2025.

¿Quiénes faltan?

-Campeón del Finalización 2024 – Fase de Grupos

-Campeón de la Copa Colombia 2024 – Segunda fase previa

-Mejor ubicado -no campeón- de la tabla de reclasificación 2024 – Segunda fase previa

Ecuador

Independiente del Valle: El finalista de la edición 2016 se clasificó directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Esta será su décima primera participación y está presente desde 2019.

¿Quiénes faltan?

-Campeón de la Serie A de Ecuador 2024 – Fase de Grupos

-Subampeón de la Serie A de Ecuador 2024 – Fase de Grupos

-Mejor ubicado -no finalista- de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2024 – Segunda fase previa

-Campeón de la Copa Ecuador 2024 – Primera fase previa

Paraguay

Libertad: Por ganar el torneo Apertura de Paraguay 2024, Libertad logró su pasaje a la fase de grupos de la Copa. Será su 24ta participación.

Olimpia: El Decano se consagró campeón del Torneo Clausura y se clasificó a la fase de grupos de la Libertadores 2025.

Cerro Porteño: Se clasificó tras el título de Olimpia y por ser el mejor ubicado -no campeón- de la tabla acumulada de la Primera División 2024. Disputará la Copa desde la fase 2.

Nacional: Nacional jugará la final de la Copa Paraguay 2024 ante Libertad -ya clasificado- por lo que tiene su lugar en la Libertadores 2025.

Perú

Universitario: Los Cremas se consagraron campeones del Apertura 2024 e ingresaron directamente a la fase de grupos en su 35ta participación.

Sporting Cristal: Cristal quedó segundo en la tabla acumulada de la Liga 1 de Perú en 2024 y tiene su lugar asegurado en la fase de grupos. Será su participación número 40° en el torneo.

Alianza Lima: Los blanquiazules están en la cuarta posición del acumulado y estarán presentes en la Libertadores en lo que será su 31ra participación.

Melgar: El equipo de Arequipa está tercero en la acumulada y ya aseguró su clasificación a la Copa.

Uruguay

Nacional: El tricampeón de América jugará la Copa por 29° vez consecutiva y es el equipo con más presencias en el torneo con 52 participaciones, récord absoluto.

Peñarol: El aurinegro, que es pentacampeón de la Copa, ganó el torneo Apertura y por eso se clasificó a la Libertadores. Además lidera la tabla anual del fútbol uruguayo.

Boston River: El equipo uruguayo jugará la Copa 2025 desde la segunda fase previa porque es el mejor club ubicado no finalista en la tabla anual del Campeonato local 2024.

¿Quiénes faltan?

-Segundo mejor ubicado -no finalista- en la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2024 – Primera fase previa

Venezuela

Deportivo Táchira: Lideró la tabla acumulada y jugará la fase de grupos por cuarta ocasión consecutiva.

Universidad Central: Es la primera vez que Universidad Central jugará la Copa Libertadores y se clasificó por quedar segundo en la tabla acumulada del fútbol venezolano.

Carabobo: El conjunto venezolano se consagró campeón del torneo Apertura y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Monagas: Disputará la segunda fase previa por ser el subcampeón de la Primera División de Venezuela en 2024.