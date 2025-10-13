Con reclamos propios, Docentes Autoconvocados se suma al paro nacional de CTERA de hoy

La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Mirka Fernández, dialogó con el Grupo de Medios TVO en el marco del paro nacional convocado por CTERA, al que el sector decidió adherirse con movilización y demandas propias en el ámbito provincial.

“Nosotros nos adherimos al paro del día de mañana (por hoy) de CTERA. Nos adherimos acá y tendremos nuestra propia convocatoria y reclamo a nivel provincial”, expresó Fernández, destacando la participación activa del sector en la jornada de lucha docente.

Reclamos

Entre los principales reclamos, Fernández remarcó la necesidad urgente de una mejora salarial que responda al costo de vida actual. “Nosotros venimos exigiendo un salario inicial que supere el 1 millón de pesos, según la canasta básica del mes de agosto”, indicó.

Otro de los puntos fuertes del reclamo es la titularización de los docentes, una deuda histórica con el sector.

“El docente interino ha tenido cierta estabilidad, pero según nuestro estatuto, el único que tiene estabilidad es el docente titular. Ese es un reclamo que sostenemos desde el año 2011”, subrayó la dirigente.

Cambios en el secundario

Fernández también advirtió sobre recientes cambios en el nivel secundario que impactaron negativamente en las condiciones laborales del profesorado. “Hay algunos inconvenientes con los cambios en el nivel secundario que hicieron que algunos docentes se quedaran sin horas”, explicó.

Desde GDA ratificaron su compromiso con la lucha por mejores condiciones salariales y laborales.