Con récord de público, culminó la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Pomelo

La XLI de la Fiesta Nacional de Pomelo congregó nuevamente a miles de personas en la localidad formoseña de Laguna Blanca, registrándose un marco imponente por la masiva convocatoria.

El destacado evento organizado por el Gobierno de la provincia de Formosa, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), finalizó en la tarde de este domingo 14 con la tradicional doma y jineteada que reunió a cientos de aficionados.

La apertura se había concretado en la tarde del sábado 13 con el corte de cintas realizado por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien estuvo acompañado por la ministra de Turismo, Silvia Segovia, el intendente de la localidad, Ricardo Lemos, y otras autoridades provinciales.

Luego de la ceremonia oficial quedó habilitada la Expo Feria Gastronómica, Artesanal, Institucional, Agropecuaria y Comercial, dando paso a los shows musicales de artistas renombrados, como Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Kapanga, Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera, Hernán Arias, Ahyre, entre otros, los que fueron aplaudidos y ovacionados por el público presente.

Además, quedó evidenciado, una vez más, el apoyo popular a estas políticas públicas del Gobierno provincial, que también se ocupa de garantizar el entretenimiento del pueblo, con igualdad de oportunidades para todos, ya que la entrada es libre y gratuita. En paralelo, ofrece espacios sin costo alguno para que los emprendedores puedan comercializar su producción.

Del mismo modo, dispuso un operativo especial de transporte público de pasajeros, a través de la Dirección de Transporte y en articulación con las empresas Nueva Godoy y Puerto Tirol, para que todos los formoseños y turistas pudieran llegar de manera segura, accesible y económica a una de las celebraciones más importantes del calendario provincial.

En relación con lo anterior, la Policía Provincial desplegó el personal necesario para materializar los operativos de seguridad, tanto en el predio, como en las calles locales y en las rutas, dirigiendo el tránsito y realizando los controles de alcotest como medida para evitar accidentes de tránsito.

“Felicidad y orgullo”

A modo de balance, el intendente lagunense Lemos expresó “estar feliz y orgulloso por esta nueva edición, la cual una vez más reunió a un número increíble de personas, las verdaderas protagonistas de esta fiesta”.

“Más de 180 mil personas han venido a disfrutar de esta propuesta en la primera noche, cerca de 600 expositores estuvieron presentes, artistas renombrados nos regalaron shows en el escenario mayor y este domingo se vivió una tarde espectacular de doma y jineteada”, resumió el jefe comunal.

Puso de resalto que “todo ello es el resultado de este gran evento, en el que seguiremos trabajando para consolidarlo como uno de los más importantes del norte argentino”.

Además, valoró “la acertada decisión política de un Estado presente, que brindó entretenimiento y un motor económico a los emprendedores”.

Por todo ello, agradeció a la conducción del gobernador Insfrán y aseguró que “seguiremos trabajando y apoyando al Modelo Formoseño”.