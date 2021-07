Con récords de vacunación contra coronavirus, la campaña se extiende

Compartir

Linkedin Print

La campaña nacional de vacunación contra el coronavirus se acelera en todo el país con la incorporación de franjas etarias más jóvenes y la ampliación del acceso a las dosis sin turno previo o en postas móviles, mientras las provincias disponen operativos especiales para llegar a parajes remotos y varios distritos registran “niveles récord” de aplicaciones.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que en Argentina “contamos con casi 28 millones de dosis, de las cuales ya se ha distribuido el 95%”, al exponer ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso donde advirtió que la pandemia de Covid-10 generó “una situación inédita y dinámica” que ahora, además, llevó al gobierno a explorar con diversos laboratorios la efectividad de “ensayos clínicos en los menores de 18 años y en particular niños, niñas y adolescentes con comorbilidades”.

En ese marco, las autoridades provinciales avanzan en la ampliación de la campaña con postas vacunatorias móviles en distintas localidades e incluso en parajes de difícil acceso en zonas de montaña, montes, en puertos patagónicos o en locales comerciales, como implementó Tierra del Fuego.

En Buenos Aires, donde se reportaron “niveles récord de vacunación”, el gobernador Axel Kicillof anunció hoy impulsará una “jornada provincial de vacunación” entre el viernes y el sábado con 100 postas itinerantes para vacunar “no solo los que perdieron el turno y miembros de los grupos de vacuna libre, sino todos los mayores de 40 años”.

Kicillof también afirmó que “hay 31 distritos donde ya se vacunó más del 95% de todas las personas registradas, lo representa el 90% de todos los mayores de 18 años. Eso quiere decir que hay municipios donde la vacunación es casi completa y obedece a la baja cantidad de población y a qué el ritmo de vacunación fue continuo”.

En esos municipios, añadió, habrá “vacuna libre desde hoy para mayores de 18 años”.

La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, precisó que en la provincia hay “niveles récord de vacunación” y apuntó que “tenemos distritos que están cerca de completar toda la vacunación de las personas registradas”, a la vez que “existen personas que decidieron no vacunarse, pero es porcentaje es muy chiquito”.

En el municipio de General Pueyrredon, el jefe de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, dijo a Télam que “ayer se marcó un nuevo récord desde que comenzó el plan de vacunación, al inocularse en un solo día a 6.145 aplicaciones, de las cuales 4.778 corresponden a la primer dosis y 1.367 al segundo componente”.

Y, señaló que “el 10 por ciento correspondió a aquellas personas que asistieron a unos de los 13 vacunatorios de Mar del Plata sin turno”, mientras que de los 16 municipios de su Región Sanitaria con “758.841 inscriptos, el 70,81 por ciento ya esta vacunado”.

En Bahía Blanca, autoridades de la Región Sanitaria comenzaron a llevar vacunatorios itinerantes a “Hilario Ascasubi, en el distrito de Villarino, donde se podrán aplicar vacunas de primeras dosis y sin turno”, además de General Daniel Cerri, Cabildo y Carmen Patagones.

En Santa Fe, comenzó un operativo para inmunizar a personas en situación de calle de la capital provincial, con visitas a paradores nocturnos y recorridas por las principales avenidas de la ciudad para “permitir el acceso a la salud y lograr mayor equidad y alcance de la vacuna contra el Covid-19”, dijo la subsecretaria de Atención de Salud, Marcela Fowler, y señaló que “la actividad incluye la charla, la vacunación, distribuir comida” y luego “una ronda de control para verificar cómo se encuentran”.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo que “durante junio aplicamos 800.000 dosis, tuvimos un récord que superó las 200.000 aplicaciones por semana”.

El secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, indicó que estaban “a la espera del arribo” de las segunda dosis de la vacuna Sputnik “para completar el cronograma” y resaltó que “está en estudio a nivel provincial” la combinación con otras vacunas.

Además, estimó que vienen ocho semanas clave “para alcanzar el mayor número de personas vacunadas con esquema completo” ante al posible ingreso de la variante Delta y remarcó que “era algo impensado que en el mes de julio pudiéramos estar vacunando un rango etario por debajo de los 35 años, algo que pensamos para finales de agosto o septiembre”.

En Córdoba ya se aplicaron 1.961.074 vacunas, de las cuales 388.098 corresponden a la segunda dosis para completar el esquema de inmunización, según los datos oficiales del Sistema Integral para la Gestión de Información en Programas de Salud (Sigipsa).

Asimismo, los mayores de 70 años pueden concurrir sin turno a los vacunatorios para aplicarse la primera dosis.

Mendoza, en tanto, se acerca a inocular a un millón de personas contra el coronavirus y comenzó hoy la vacunación a mayores de 18 años sin enfermedades de base.

“Somos alrededor de dos millones de mendocinos, la población objetivo para vacunar está cerca de 1.400.000, porque el rango de cero a dieciocho años no está habilitado para la vacunación y llevamos aplicadas un poco más de 750.000 primeras dosis, con las que estamos vacunando a más del 50% de la población objetivo”, indicó la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal.

En Santiago del Estero, se realizaba hoy la segunda jornada de vacunación a jóvenes de 25 a 29 años en las ciudades Capital y La Banda, para lo cual se programaron 29 mil turnos en diferentes centros de vacunación, según el Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias destacaron que de esta forma “continuamos inmunizando a cada santiagueño y santiagueña; la vacuna es para todas y todos”.

Compartir

Linkedin Print