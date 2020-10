Con restricciones, el Gobierno levantó la suspensión de los vuelos de cabotaje: podrían realizarse viajes a 18 provincias

Compartir

Finalmente, los vuelos regulares en el mercado doméstico regresarán el lunes 19 de este mes. Serán pocos, por varias razones. En primer lugar, porque requerirán autorizaciones de las provincias. Y son varias las que todavía no están dispuestas a recibir a no residentes. También porque no cualquier pasajero podrá abordar, ya que sólo podrán hacerlo los que están exceptuados de las restricciones de circulación (los que desarrollan actividades esenciales, acompañantes de personas con problemas de salud, entre otros). Y en tercer lugar porque las propias compañías aéreas que vienen pidiendo que se les permita volver a volar ahora no están tan seguras de que esos vuelos tendrán la ocupación de asientos necesaria para ser rentables.

Lo cierto por el momento es que en el decreto que extendió la cuarentena hasta el 25 de octubre no hay mención explícita a la actividad aerocomercial en el renglón dedicado a detallar las restricciones. Este detalle fue remarcado por el Ministerio de Transporte. Una fuente de esa cartera comunicó: “Sobre vuelos y viajes de larga distancia el decreto no trata más la suspensión. Queda en el Ministerio trabajar las resoluciones para transformarlos en regulares”.

Esto alude a otra medida que están esperando las líneas aéreas: las resoluciones de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) respecto de varias cuestiones clave para poder empezar a despegar, como fecha de inicio, las rutas, las frecuencias, los protocolos.

Aerolíneas Argentinas y las lowcost Flybondi y JetSmart ya abrieron a través de su web la venta de tickets a partir del 19 de este mes, aunque con destinos limitados por el momento.

Todo el papeleo previo y los preparativos llevarán algunos días. “Esto se comenzará a trabajar mañana (por hoy martes) y se hablará en la semana con todos los gobernadores para lograr que la mayor cantidad de provincias retomen la regularidad, siempre con los pasajeros establecidos por el decreto que en este caso permite a personal esencial establecido en el art. 11 y a quienes deban hacer tratamiento médico con acompañante. Estas categorías pueden ser ampliadas por el jefe de Gabinete”, añadió la fuente de Transporte.

Una vez que eso quede listo, “aspiramos a que el fin de semana ya se pueda estar volando con vuelos regulares. Pero hay que recordar que salud siempre tiene palabra también en cuanto a situación epidemiológica de cada provincia”, agregaron en la cartera que encabeza Mario Meoni.

Lo que no requiere habilitación alguna es el Aeropuerto de El Palomar, desde donde prevén volver a operar Flybondi y JetSmart. La operación de esa estación aérea está cuestionada desde el Gobierno, que promueve su cierre, pero por el momento Meoni aseguró que no habrá cambios.

Aerolíneas Argentinas, en cambio, volará desde Ezeiza ya que el aeroparque metropolitano está cerrado por reformas. Allí también funcionarán los vuelos regulares internacionales, que no serán muy diferentes de los “especiales” que están disponibles en la actualidad. Todavía muy lejos de una época de normalidad.