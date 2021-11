Con rotundo éxito se realizó el 1° Torneo de Pesca de Embarcación a Remo

Compartir

En una jornada verdaderamente hermosa y con una muy nutrida cantidad de participantes, el sábado se llevó a cabo 1° Torneo de Pesca de Embarcación a Remo.

El mismo tuvo lugar más de 125 participantes entre embarcaciones, torneo Inclusivo y torneo de Damas. Cabe destacar que la competencia de embarcación fue desde la Guardería de Costa Brava hasta el desembarco del Riacho de Oro, en tanto que la competencia de Costa fue al costado del barco hundido.

Carlos Meza, Presidente de la barra pesquera “La 12” y uno de los organizadores del evento dijo: “Fue un desafío muy grande y estamos muy felices por la primera embarcada a remo y por el torneo de costa que inclusivo y el torneo de Damas. Fue mejor de lo planeado. Tuvimos 53 embarcaciones en el Rio Paraguay. El tercer lugar fue para Emiliano Rey de La Leonesa, Chaco. Pablo Vallejos y Hugo Viotti se llevaron el segundo puesto y el primero fue para padre e hijo, se trata de Ramón Asís y Elías Asís. El primer y segundo puesto fue para Formosa Capital”.

“Desde este lugar queremos agradecerle a Cristina Salomón, al Ingeniero Jorge Jofré, a José Delguy, y a mucha gente. El equipo que nos acompaño fue espectacular, se sumó mucha gente y fue una gran competencia. No me quiero olvidar que el evento lo hicimos en homenaje a Felipe Aldama, un amigo que ya no está entre nosotros y al que decidimos homenajear con este certamen de pesca» sostuvo Meza.

“Para finalizar quiero agradecerle de manera muy especial a la gente de La Leonesa que se hizo presente y se se hizo acreedora a la Copa Challenguer por equipos. A la gente del Club Copa Pucú de Resistencia a través del señor Horacio Gariboldi, al señor Guillermo Toledo, y cada familiar del equipo por colaborar”, cerró diciendo.

