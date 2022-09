Con septiembre llega el Prefederal 2022 a Formosa

Compartir

La Federación Formoseña de Básquetbol presenta el Prefederal 2022, torneo clasificatorio al Federal de la CAB. Se pone en marcha el próximo lunes con la participación de 4 clubes. Jugarán una fase regular todos contra todos a tres ruedas y luego los playoffs.

Este es el fixture para las dos primeras vueltas:

Primera ronda

Lunes 5/9: Vialidad vs Estudiantes

Martes 6/9: Sarmiento vs Argentinos del Norte

Viernes 9/9: Estudiantes vs Sarmiento

Sábado 10/9: Argentinos del Norte vs Vialidad

Lunes 12/9: Vialidad vs Sarmiento

Martes 13/9: Argentinos del Norte vs Estudiantes

Segunda ronda

Viernes 16/9: Estudiantes vs Vialidad

Sábado 17/9: Argentinos del Norte vs Sarmiento

Lunes 19/9: Sarmiento vs Estudiantes

Martes 20/9: Vialidad vs Argentinos del Norte

Viernes 23/9: Sarmiento vs Vialidad

Sábado 24/9: Estudiantes vs Argentinos del Norte

Tercera ronda: del 26/9 al 4/10

Semifinales: del 10/10 al 16/10

Finales: del 18/10 al 25/10

Misiones también

pone primera

Con la participación de 10 equipos se pondrá en marcha esta noche la primera fecha del moderno certamen que reemplazará este semestre a la Liga Provincial de Mayores. La competencia otorgará cuatro boletos a la Liga Federal, tercera categoría a nivel país.

El Pre Federal tendrá su salto inicial este viernes en Misiones, donde se pondrá en juego cuatro pasajes a la Liga Federal, tercera categoría a nivel país que arrancará en enero.

En total serán tres los encuentros que le darán vida a la nueva competencia, la cual tendrá el mismo formato que el Apertura de la Liga Provincial: 10 equipos que se enfrentarán todos contra todos a una sola ronda, clasificando a playoffs los ocho mejores.

Desde las 21.30 en el Polideportivo Municipal de Puerto Rico, el campeón provincial, Siglo XXI, chocará ante Tokio, otro de los que aspira a jugar nuevamente la competencia nacional.

En tanto que en el mismo horario, pero en Oberá, OTC recibirá a El Coatí. El “celeste” buscará ser protagonista y tendrá un rival eldoradense plagado de juveniles en el debut.

Al mismo tiempo en Posadas, CAPRI hará lo propio frente AEMO. Los posadeños intentarán dar la nota ante los obereños quienes fueron de las sorpresas que tuvo la Liga en la primera parte del año.

Por su parte para el lunes 5 quedarán dos duelos: Tamanduá vs Tirica y Luz y Fuerza ante el último finalista y candidato, Mitre.

