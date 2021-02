Con Sergio Agüero de titular, el Manchester City derrotó al West Ham y marcó un nuevo récord en Inglaterra: 20 victorias consecutivas

Compartir

Linkedin Print

El Manchester City dirigido por Josep Guardiola, quien cumplió 500 triunfos en su carrera como entrenador, parece haber alcanzado su mejor momento en rendimiento y funcionamiento colectivo. En una nueva jornada de la Premier League, el equipo que tuvo el regreso de Sergio Agüero como titular venció 2-1 al West Ham y alcanzó las 20 victorias consecutivas considerando todas las competiciones europeas.

Desde el arranque del partido los Cityzens tomaron control de la pelota como suele hacer en cada ocasión. La visita se refugió de manera sólida hasta que apareció la zurda de Kevin De Bruyne para tirar un centro a la cabeza de Ruben Dias, que cabeceó al gol. Una vez abierto el partido, parecía que se venía un nuevo recital de los de Pep pero el trámite sería distinto en el estadio Etihad.

Luego de una pelota perdida por el Kun al no rebotar bien una pared, el West Ham encontró una chance de atacar de contraataque. Pase al centro de Vladimir Coufal que cayó en los pies de Jesse Lingard, quien remató al arco defendido por Ederson y Michail Antonio desvió en el camino para el empate parcial. De ahí en adelante, el Manchester buscó constantemente lograr la ventaja pero el sistema defensivo de los Martillos cortaba cada avance.

Sergio Agüero, reemplazado a los 60 minutos por Gabriel Jesus, mostró un irregular rendimiento. Fue un problema para el City ya que el argentino no podía conectar con sus compañeros y no terminaba de encontrar los espacios que lo dejen en una zona favorable. Por eso, el líder de la Premier League necesitó que aparezca el otro defensor central para desequilibrar el duelo: una gran maniobra de Rihad Mahrez que encontró dentro del área a John Stones que estampó el 2-1 con su pie izquierdo.

Finalmente fue una nueva victoria del equipo de Guardiola alcanzó los 62 puntos y estira su ventaja sobre sus perseguidores, Leicester y Manchester United, que se encuentran con 49 pero con un duelo menos. El dominio del City arrancó en noviembre del año pasado y desde dicha fecha no pierde un partido: 24 triunfos y tres empates donde tuvo 68 goles a favor y sólo ocho en contra. Una verdadera máquina.

El City suma 20 victorias seguidas y marcó una nueva marca: la racha más larga de un equipo inglés de primera categoría. Ya lo había logrado en 2017, pero dentro del camino venció a los Wolves por penales y algunos estadistas consideran que ganar por esa vía no es considerada como partido ganado. Pero ahora ya no quedan más dudas y Pep busca seguir rompiendo cifras en el fútbol de Inglaterra.

El calendario de cuadro celeste singue con cuatro fechas de Premier League antes del duelo de vuelta por la Champions League frente al Borussia Mönchengladbach: el martes 2 de marzo recibirá al Wolverhampton, el domingo 7 el clásico de la ciudad contra el United, el 10 chochará contra el Southampton y el 13 visitará el Fulham.

Compartir

Linkedin Print