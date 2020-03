Con suplentes, Tigre perdió ante Bolívar y complicó su futuro en la Copa Libertadores

Compartir

Tigre perdió su segundo partido al hilo en la Copa Libertadores: cayó 2-0 ante Bolívar, que celebró por los goles de Flores y Saavedra. El dueño de casa, dirigido por el argentino Claudio Vivas, hizo pesar la adaptación a los 3.600 metros de altura de La Paz ante un Matador que dispuso una formación alternativa, priorizando su camino en la Primera Nacional, en pos de volver a la élite del fútbol argentino.

Durante los primeros 20 minutos, con una alineación alternativa, Tigre contuvo a su rival, apostando a bajarle el ritmo y a no ofrecerle espacios para atacar. Pero sufrió dos jugadas consecutivas a fondo del elenco de Claudio Vivas y el control del duelo pasó enteramente al local, que contó con varias chances para convertir. Pereyra Díaz, Flores, Saavedra, Vecchio (en el borde del área chica, solo) y el central Jusino (en una incursión aérea) pudieron poner en ventaja al dueño de casa.

En el medio, una gran polémica. A los 33 minutos, Machado golpeó deliberadamente con el brazo a Enzo Díaz en el rostro durante la disputa del balón. Debió haber sido expulsado por la agresión, sin embargo, el árbitro Ángel Arteaga apenas le mostró la tarjeta amarilla.

Pero en el inicio del segundo tiempo, Bolívar consiguió anotar. A los 2′, Flores puso el 1-0 y obligó al Matador a salir un poco más. La conducción del encuentro, por aplomo en la altura y manejo, continuó en manos de los bolivianos. Y a 20 minutos del epílogo llegó el 2-0. Tigre tardó en sacar del área un balón cruzado, Pereyra Díaz metió un pase filtrado y Saavedra firmó el 2-0.

El Matador, que clasificó a esta competencia por ser el último ganador de la Copa de la Superliga pese a haber descendido a la Primera Nacional, inició su camino dentro del Grupo B con una derrota como local por 2 a 0 ante Palmeiras de Brasil, uno de los candidatos a quedarse con el título.

Como el principal objetivo para el equipo argentino es regresar a la máxima categoría (hoy está quinto en la Zona 2, a 4 puntos de ingresar a los puestos que clasifican al Reducido), Néstor Gorosito tiene en mente resguardar a varias de sus figuras. La mayoría de los titulares se quedaron en Buenos Aires preparando el choque ante Instituto de Córdoba.

Entre las novedades se destaca el debut absoluto de Marco Wolff en el arco de Tigre y el de Facundo Giacopuzzi en la defensa.

El cuadro local, por su parte, también inició su camino con derrota, al caer por 2 a 0 ante Guaraní en Paraguay. Además, el fin de semana no tuvo una buena performance y sucumbió por 2 a 1 contra Always Ready (Claudio Vivas guardó algunos de sus titulares pensando en el choque ante Tigre).

Dentro del plantel boliviano se encuentran los argentinos Emiliano Vecchio, Jorge Pereyra Díaz y Marcos Riquelme.