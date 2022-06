«Con sus propios recursos, el Gobierno de Formosa destina casi 30 millones en subsidios para los transportes»

Compartir

Del total, más de 20 son para la empresa urbana y el resto para las provinciales.

El director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, habló acerca de la situación de los transportes provinciales y urbanos y los subsidios que reciben por parte del Estado provincial para apalear costos en los usuarios.

En ese marco, dijo que la decisión política del gobernador Insfrán, en materia de transporte, implica por un lado al provincial que comunica a todas las localidades del interior, por el cual se estableció un criterio muy equitativo de distribución para garantizar la oferta de servicios.

“Se asigna un monto fijo para cada unidad, como así también para cada servicio donde se le subsidia hasta un 40% de combustible efectivamente en los servicios que se prestan y los que no se prestan, como así también el cumplimiento de los cupos de las personas con discapacidad, que a su vez lo administra la provincia, no las empresas, a través de una plataforma digital que se creó a tal efecto”, indicó.

Por otro lado, apuntó el funcionario, el Gobierno provincial aporta a los servicios urbanos que presta la empresa Crucero del Sur en la ciudad de Formosa, más de 20 millones de pesos por mes, “lo que permite que las tarifas no se disparen como pasa en otros lugares, teniendo en cuenta los costos operativos y diferentes aumentos salariales”.

“Esto permite que el usuario no tenga que pagar una tarifa que supere los 100 pesos por servicio”, argumentó.

Asimismo, señaló que, durante el año pasado y “ni hablar lo que duró la gestión de Macri que se quitó el subsidio a los colectivos provinciales y urbanos, que estuvieron un año sin cobrar”, el gobernador Insfrán “tomó la decisión política de subsidiar el servicio urbano”.

“Es por ello que actualmente el monto que se le transfiere mensualmente para el transporte al Municipio es de 20 millones, sumado los nueve millones que se afectan mensualmente para los servicios provinciales, hablamos de casi 30 millones con los que el Gobierno de la Provincia subsidia a los transportes para que esto no impacte directamente en los usuarios”, explicó.

Por último, Córdoba aseveró que “esto se hace con recursos propios” y hay “una suma aparte” que también se liquida a las empresas pero que son percibidas desde el Gobierno Nacional.

