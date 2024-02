Con nueva tarifa, se reanuda el servicio del transporte urbano de pasajeros

Finalmente y tras varios días de paro, Formosa volverá a tener colectivos a partir de hoy. El secretario de UTA, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y aseguró que el día de hoy volverá a haber colectivos, pero estos ya tendrán la tarifa nueva, es decir que los usuarios pasarán a abonar 690 pesos por pasaje.

“Debemos decir que dentro de lo malo, está lo bueno y tiene que ver con que si bien no hemos podido cobrar todo nuestro sueldo como hubiésemos querido y como muchas veces lo hemos logrado, que a través de un paro los trabajadores cobren sus sueldos”, comenzó diciendo.

Acotó “en esta oportunidad nos tocó retroceder o negociar, entendiendo que la situación podría ser peor en el sentido de que si nosotros seguimos estirando el hilo, la empresa ya no arranca más. Es por ello que nos tocó retroceder y aceptar la propuesta de la empresa, que consiste en salir a trabajar, recaudar y esto se va a ir distribuyendo día a día hasta que se logre cancelar los sueldos”.

“Hemos tenido una reunión hasta muy tarde el día miércoles y esto fue lo que resultó de la misma, todo parecía muy trabado porque no veíamos salida posible y parecía que no íbamos a resolver la cuestión porque no había muchas opciones, puesto que la empresa propuso y hemos aceptado la misma”, explicó.

“El día de mañana (por hoy), saldremos a la calle y con tarifa nueva, es decir que el boleto costará 690 pesos. saldremos a trabajar y armar lo que queda de la empresa”, indicó.

“En cuanto a cómo se han abonado parte de los sueldos, explicó que ha llegado un monto de dinero en concepto de tributos sociales, dinero que la empresa se ha comprometido a utilizar de manera equitativa para abonar parte de los haberes, este dinero no será mucho, pero ya con lo que la empresa recaude de los viajes, se irá distribuyendo hasta saldar los sueldos”, cerró diciendo.

Vale recordar que con el último incremento aprobado por el HCD de la ciudad, el boleto único pasó a costar $690, el estudiantil y trasbordo, 345 pesos.