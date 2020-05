Con tenso cruce entre los concejales, ayer se reanudaron las sesiones en el HCD capitalino

Compartir

Tras receso por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional el 20 de marzo para evitar propagación del coronavirus, el Honorable Concejo Deliberante capitalino retomó las sesiones ordinarias, donde sobresalió el tenso cruce entre los ediles por la pausa durante “tanto tiempo”. Es importante destacar que sesionaron bajo estricto protocolo dentro y fuera del recinto.

Primero, la concejal Celeste Ruíz Díaz -FAF-Cambiemos-, recriminó el hecho de que durante el período que no sesionaron no hayan tenido la posibilidad de realizar presentaciones ya que el Honorable Cuerpo permanecía cerrado. “Teniendo en cuenta que Formosa está libre de Covid19 podríamos haber sesionado virtualmente como lo hicieron en otras ciudades, inclusive presencialmente -como lo estamos haciendo ahora- cumpliendo con todos los protocolos”, dijo.

“Hago esta reflexión porque se nota la falta de decisión política, ya que es mucho más fácil para el Gobernador o el Intendente hacer lo que les da la gana sin control, fue mucho más cómodo para el Intendente, por ejemplo, aumentar la tarifa del Estacionamiento Medido mientras el HCD no podía funcionar; es cómodo tomar decisiones sin controles, entonces parece que la pandemia sirvió de excusa para que hagan lo que quieran”, sostuvo en su alocución.

Al contestarle a su par, el concejal del PJ, Fabian Cáceres lamentó que haya vuelto la mediatización “barata” y “egoísta”. “Creo que debemos ser responsables, los 12 concejales decidimos que íbamos a dejar de venir a las sesiones porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Nos encontrábamos ante un suceso que verdaderamente sucumbía al mundo entero”, recordó.

Lanzó que en recinto no es única forma de estar “cerca” del vecino, sino que “podemos estar cerca de muchas maneras, se decidió con responsabilidad que no íbamos a tener sesiones. Yo no voy a aceptar que me digan que no quería venir a trabajar porque soy un concejal que trabaja para y por el vecino que para eso me eligió, y lo hago, acá y en los barrios de la ciudad”. Destacó además que el status libre de coronavirus es “el resultado de políticas acertadas, y hoy con Catamarca somos un ejemplo. Este trabajo se hizo en forma conjunta”.

Por su lado, la concejal Elena García (PJ) le aclaró a Ruíz Díaz que el estacionamiento medido no se cobró por mucho tiempo y “ahora que la cuarentena pasó a una nueva fase se decidió volver a recaudar y aplicar la ordenanza que habla el incremento”.

“El municipio sigue prestando sus servicios y debe seguir velando por los intereses de todos, garantizando los servicios públicos, esos se deben pagar, entonces la gente tiene la obligación de pagar sus impuestos”.

Asimismo, a su turno el edil Fabián Olivera asintió: “nosotros pedíamos que se convoque a sesiones porque veíamos al Intendente tomar medidas muy complicadas, muy distintas a las necesidades del vecino”.

“Pedimos que nos convoquen porque vimos que de pronto, sabiendo que hace dos meses que los vecinos no estaban trabajando, salen a pedir la Tasa de Utilización de la Vía Publica al día”, disparó.

Y cerró diciendo que “la discusión no son las medidas que se están tomando a nivel provincial, sino que nosotros veíamos un Intendente desorientado por eso pedimos que se nos convoque de manera urgente”.