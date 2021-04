Con Tevez como figura, Boca se impuso ante Defensa y Justicia en la Bombonera

Compartir

El Xeneize le ganó 2-1 al Halcón de Varela con tantos del Apache (alcanzó a Riquelme entre los 10 máximos goleadores en la historia del club) y Mauro Zárate. Walter Bou había puesto en ventaja a la visita

Boca derrotó 2-1 a Defensa y Justicia con goles de Carlos Tevez y Mauro Zárate en la Bombonera (Walter Bou había puesto en ventaja a la visita). De esta manera consiguió su primera victoria como local en lo que va del año y se acomodó en la Zona B de la Copa de la Liga. En el día de su aniversario 116, pudo celebrar otra vez y tapar así las internas dirigenciales que habían explotado en la semana.

La primera parte del encuentro exhibió a un equipo visitante dominando la posesión del balón desde el inicio ante la retrasada presión del dueño de casa. Así fue que tras una buena conexión por la banda izquierda Carlos Rotondi desbordó y centró para la llegada libre de Walter Bou, quien había partido un paso adelantado y sentenció el arco de Esteban Andrada para romper el cero y aplicar la ley del ex (no lo gritó por su pasado, porque aún pertenece al club y porque es hincha).

Parecía que a Boca le iba a costar reponerse de este golpe porque no encontró circuitos de juego aunque llegó a la igualdad a través de una faceta en la que genera mucho peligro en el último tiempo: la pelota parada. Un cabezazo de Carlos Izquierdoz a la salida de un tiro de esquina rebotó en Carlos Tevez, quien se vio favorecido por un bloqueo posterior de Nicolás Capaldo y simplemente empujó la bola al fondo de la red para gritar el 1-1 y alcanzar a Juan Román Riquelme en el Top 10 de máximos goleadores de la historia del club.

Defensa persistió con dominio y juego asociado aunque no fue tan profundo y claro para arrimar peligro otra vez al arco de Andrada. Por su parte, Boca abusó de los pelotazos largos al espacio para las corridas de Sebastián Villa y lejos estuvo de mostrar su mejor versión.

En el complemento los semblantes no variaron demasiado. A los de Russo les faltó volumen de juego (continúa extrañando horrores a Edwin Cardona) y si bien los de Beccacece trataron de dominar la acción, el arco adversario quedó muy lejos. De esta forma se planteó un encuentro que pareció de gol-gana y así fue: Tevez capturó un rechazo corto en 3/4 de cancha e hilvanó un contragolpe con Capaldo, quien le devolvió; el Apache buscó al espacio a Mauro Zárate (había ingresado por Exequiel Zeballos) y este, en dos tiempos, superó a un Unsain de floja respuesta.

