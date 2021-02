Con todas las medidas sanitarias vuelven las visitas a los cementerios los domingos y feriados

Compartir

En el marco de las nuevas flexibilizaciones establecidas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, desde el Departamento Cementerios del municipio capitalino informaron que las necrópolis “Nuestra Señora del Carmen” y “San Antonio” estarán nuevamente habilitadas para que los familiares puedan visitar a sus difuntos los días domingos y feriados, cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes.

Al respecto, la Ing. María Antonia Giménez, jefa del Departamento Cementerios, brindó detalles acerca de los horarios y los protocolos establecidos.

“Los días y horarios serán los mismos que los establecidos para las reuniones familiares, es decir, domingos y feriados, de 10 a 18 horas, evitando la aglomeración de personas, manteniendo el distanciamiento social y usando el barbijo”, explicó la funcionaria.

Al mismo tiempo, señaló que habrá personal en las entradas de las necrópolis tomando la temperatura y colocando alcohol en gel; y detalló las recomendaciones que deberán tener en cuenta las personas que asistan a los cementerios: no ingresar más de 10 personas por grupo familiar, y si es un grupo familiar numeroso hay que tratar de dividirlo; las personas deberán utilizar barbijo en todo momento; no deberán colocar jarrones con flores naturales, para evitar la propagación del dengue, y no hay que dejar velas encendidas.

Con respecto a las obras que se realizan dentro de los cementerios, Gimenez precisó que “también se han retomado las construcciones y refacciones de nichos y panteones normalmente, cumpliendo siempre con todos los protocolos sanitarios establecidos”.

