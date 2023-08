Con un brindis y la develación de una placa celebraron los 30 años de la ECLO-131

La Entidad Control Lechero Oficial-ECLO 131 cumplió 30 años de vida institucional y en conmemoración a dicho aniversario ayer se realizó un brindis donde se develó una placa que hacía alusión a tal fecha. El director de la ECLO-131 Dr. Julio Gómez dialogó con este matutino al respecto.

«La entidad de control lechero 131, es de suma importancia para la región y más que nada para Formosa porque debemos decir que esto era privilegio anteriormente de la Pampa Húmeda. Fue creciendo la lechería a nivel mundial», comenzó diciendo Gómez.

En relación a la importancia que tiene esta práctica que la llevan adelante profesionales de la UNaF como también alumnos, el profesional aseveró que «es muy importante el control lechero porque es la prueba de producción donde se mide la producción que da el animal y se sabe que cantidad de nutrientes y vitaminas provee ese animal y esto sirve para la alimentación del rodeo, la genética y también ara tomas decisiones a futuro. Es tan importante esto que por ejemplo Nueva Zelanda que es un país icono en lechería mundial en control lechero, como lo es Estados Unidos también tienen como prioridad el control lechero de las empresas ya que de esa manera se tiene una base de datos para saber dónde está la mejora de la producción y así se puede ampliar la exportación para que así ingrese más dinero al país».

«Tengo esperanzas de que la situación en el país va a cambiar y considero que hay que liberar al sector productivo de las presiones fiscales», añadió.

«El control lechero de Formosa que se instaló hace 30 años de la mano de muchísimos profesionales y productores posibilitaron que la amplia cobertura de la entidad tenga una base de datos».

«Paraguay está creciendo terriblemente en lecherías y nosotros que estamos en frente no crecemos porque deben darse muchos factores tanto de políticas de Estado como de la Universidad, nosotros estamos haciendo nuestra parte en la gestión del profesor Augusto Palmetler quien pudo inaugurar el primer edificio, éste tomó la decisión acertada y si no teníamos tranquilidad y paz para trabajar no íbamos a poder trabajar correctamente. Tenemos el primer banco de prueba de la región NEA y del Mercosur para atender a todos los productores de leche que quieran reparar o calibrar sus equipos», cerró.

Relacionado