Con un complicado panorama por delante, inmobiliarias están listas para volver a trabajar

Luego de que el gobierno provincial a través del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 anunciara que las inmobiliarias se suman a las actividades que están exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus, desde el sector ya están listos para empezar a trabajar y atender a los clientes cumpliendo un protocolo establecido, para de esta manera lograr reactivar el sector que tiene un difícil panorama por delante no solo por la pandemia sino que también por las variables en el valor del dólar, moneda en la que están tasados los inmuebles.

Las mismas atenderán de 14 a 20 horas, respetando un protocolo y con turnos previos.

En ese marco César Lazzarini, socio gerente de “Lazzarini & Lazzarini”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el panorama sombrío en el que se encuentran.

“Veníamos trabajando desde hace rato en la Cámara Inmobiliaria Argentina, estábamos listos con todo el protocolo que hace rato había preparado la Cámara, todos los inmobiliarios que estamos dentro ya estamos listos esperando esta habilitación que nos va a permitir recibir al público con turnos, con las medidas que nos corresponda, limpieza de manos, alcohol en gel, limpieza de piel, todo lo que corresponde para asegurarnos atender bien a las personas y evitar cualquier posible contagio si alguna persona está con problemas”, dijo.

Respecto a cómo está la situación en el sector inmobiliario de Formosa, explicó que “según lo que charlamos con los colegas yo no creo que nadie haya podido hacer nada en relación a la compra-venta y si alguna cosa había dando vueltas recién ahora podemos concretar porque tampoco los escribanos estaban pudiendo trabajar así que prácticamente no había forma de avanzar con nada no solo porque no teníamos la posibilidad de ir a mostrar casas o de ofrecer algo al público sino que tampoco podíamos recibir, sí estuvimos atendiendo emergencias porque era algo que necesitábamos hacer, hay gente a la que se le rompió un caño, que tenía problemas en los techos, otros que se quedaron afuera porque se les rompió la llave y teníamos que mandar cerrajeros, problemas habituales de emergencia y mantenimiento sí estuvimos haciendo, en eso estábamos autorizados, pero en la parte de ventas o alquileres no hubo nada, era imposible, recién ahora vamos a poder empezar a movernos”.

Asimismo señaló que podrán trabajar con normalidad ya que el Registro de la Propiedad también está funcionando. “Creo que ya lo habilitaron, los escribanos nos mandaron mensajes de que ya se podían pedir informes así que también ellos van a poder trabajar con nosotros en la parte que necesitemos la ayuda de ellos”, expresó.

Reconoció además que el panorama sombrío en el sector ya viene desde hace tiempo y con la pandemia solo se agravó más. “Ocurre un problema generalizado que se evidencia más aún con esta pandemia y es que primero que todo el mercado siempre estuvo dolarizado en la Argentina desde hace muchísimos años por el problema de la pérdida de valor en esta moneda local, siempre estuvo dolarizado por más que después se pague en pesos o en dólares, no hay problema, la referencia siempre fue la base en dólares, después se complicó ya desde el año pasado cuando pusieron el cepo duro del dólar en la compra de dólares, ahí se empezó a complicar aún más, ahora además se suma otra cosa que es la escalada del valor del dólar entonces si una propiedad que antes estaba tasada en 100 mil dólares, en este momento ese valor de referencia está un poco perdido porque todo se va a tener que reacomodar, en estos primeros momentos en los que estamos empezando a mover la economía en Buenos Aires, Córdoba y en otros sectores del país, se está hablando de que en algún momento si se reactiva probablemente como está habiendo diferencias en el costo de la construcción y los valores anteriores, quizás haya una reducción entre un 25% o 20% en los valores que originalmente estaban pre pandemia, pre escalada del dólar esa rebaja de ese monto”.

Acotó en ese marco que “de cualquier manera nosotros empezamos ahora a charlar con los propietarios para comentarles esto y va a depender siempre del propietario, hay algunos que por ahí se van a retirar de la oferta porque por ahora no les cierra, habrá otros que sí van a acceder a hacer esa quita y otros que dirán mantenerse en ese precio y listo. Tenemos que charlar con cada propietario y ver la necesidad de cada uno, se dan distintas situaciones. El bolsillo de cada uno es el que va a dar la palabra final”.

Para finalizar comentó que en Formosa no tuvieron importantes bajas en los alquileres particulares, pero sí hubo una gran baja en los locales comerciales que debido a no poder hacerle frente a los pagos porque estaban cerrados, decidieron terminar el contrato. “Hemos sentido las bajas en la parte comercial, eso sí se ha resentido, hemos tenido varias devoluciones de locales, una gran variedad, nuestro mercado formoseño es chico y hemos tenido baja de 4 locales, 5, algunos 6 y así varios colegas nuestros han recibido esto, la gente no pudo pagar, es el comercio el problema, hay locales chiquitos que hasta hoy en día tienen cerrado y no han podido aguantar el alquiler entonces tuvieron que cerrar a pesar de que algunos otros se han charlado y dependen también del propietario, nosotros solo somos intermediarios, eso depende de cada rubro, del que pudo trabajar y el que no. Con la parte de vivienda tuvimos muy pocos casos con problemas de este tipo, recuerdo uno solo donde hemos tenido problemas pero que ya venían de antes, con esto se agravó y ya se terminó de definir y ya no va a poder pagar el inmueble”, culminó.