Con un comunicado, Ángela Leiva anunció su separación después más de dos años

En las últimas horas, Ángela Leiva decidió comunicarle a sus seguidores una triste noticia personal que está atravesando y que tiene que ver con su vida personal. En ese sentido, la cantante hizo oficial su separación de Gabriel Mikelovich, el musico que forma parte de su banda y con quien tuvo más de dos años de relación.

“Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó”, comenzó diciendo la cantante a través de sus historias de Instagram, en donde tiene más de un millón y medio de seguidores.

Acto seguido, Ángela no quiso dar muchos detalles al respecto pero de todas maneras explicó: “Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial. Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”, concluyó dando a entender que terminaron en buenos términos.

Por su parte, el musico también utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto y a través de sus historias de Instagram, emitió un comunicado en el que expresó su sentimientos. “Para los que me preguntan, sí, es así. Terminamos”, afirmó Gabriel.

“No me siento ni un poco bien. No nací para estar así ni se lo deseo a nadie. Volví a rezar para que cada día duela menos”, sentenció expresando lo angustiado que estaba por la separación con Leiva y dando a entender que fue ella quien tomó la decisión.

Un detalle no menor es que al comienzo de la relación entre Gabriel y Ángela se supo que él estaba esperando un hijo con su ex pareja, llamada Ornella. La noticia había salido a la luz al aire de Socios del espectáculo (El Trece) dónde se dijo que la mujer estaba transitando la última etapa de su embarazo y que Ángela no estaba al tanto de esta parte de la historia. Sin embargo, fue la propia cantante quien en su momento no solo confirmó su noviazgo, sino también la inminente paternidad de Mikelovich.

“Me dijo que están de vacaciones en el sur, en la nieve, que no se fotografiaron juntos pero que están enamorados”, contó Mariana Brey en el ciclo de espectáculos de El Trece, revelando la conversación que había mantenido con Leiva. Y agregó: “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”.

Enseguida, la panelista mostró el mensaje que había recibido por parte de Ángela. “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas”, fue la respuesta de la cantante al ser consultada sobre la paternidad de Gabriel.

Luego, para dejar en claro el motivo por el cual prefería no exponer demasiado a su pareja de aquel entonces, Leiva explicó mediante un audio: “Si bien yo no tengo nada que esconder, veo la situación en contexto y, para no generar incomodidad, prefiero no subir nada. Igual es obvio que estamos juntos si nos sacamos fotos en el mismo lugar. Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy poquito”.

Cabe destacar que antes de esta relación, la cantante fue consultada por Teleshow a raíz de los rumores que la involucraban con Esteban Lamothe. “Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que él es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero”, señaló en relación al actor con quien fue compañera de ficción para una novela de Polka. Por entonces, la cantante acababa de separarse de Martín Echarte, quien fuera su novio durante tres años.