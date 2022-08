Con un concierto de Messi, Neymar y Mbappé, el PSG goleó 7-1 al Lille por la Ligue 1

Compartir

El PSG enterró las inquietudes tras la pelea entre Mbappé y Neymar con un verdadero show: goleó 7-1 al Lille, con tres goles de Kiki, dos de Neymar, uno de Hakimi y otro de Lionel Messi, que además regaló dos asistencias. Bamba descontó para el rival, que no pudo detener a la tromba en la que se convirtió el conjunto dirigido por Christophe Galtier, que lidera la Ligue 1 con puntaje ideal (9 unidades), ¡17! tantos a favor y tres en contra.

Todas las dudas, en principio, quedaron eliminadas desde la previa, con el abrazo de los delanteros. Ni que hablar tras la apertura del marcador en cuatro pases y 8 segundos. Verratti tocó para Neymar, quien descargó para Messi de frente. El argentino soltó la zurda para asistir a un Mbappé que quedó cara a cara con el arquero y definió con un globo, para sorprender al Lille.

El festejo fue otra muestra de que el plantel quiere dejar atrás la controversia: todos juntos, saltando, luego de que el pizarrón de Galtier funcionara a la perfección. El dueño de casa reaccionó, con una presión muy intensa y las buenas apariciones de Bamba, que probó tres veces la resistencia de Donnarumma.

Pero cuando los parisinos superaron el pressing, lastimaron. Como en la combinación de Mbappé y Neymar que el brasileño definió desviado. O el pase “fuera de cámara” de Messi a Nuno Mendes (ni la transmisión advirtió dónde estaba el receptor) que luego Kiki desperdició. O el gol anulado a la Pulga por offside que, por la concepción de la acción, mereció ser convalidado.

No se quedó en lamentos el PSG. Cada vez que superó la línea de presión, llegó a fondo. Lo tuvo Mbappé, con una gambeta larga tras pase de Neymar que terminó con un remate defectuoso. Y martilló Messi el 2-0 a los 28, tras una jugada monumental.

Mbappé combinó con Leo, que aceleró y, en el momento justo, abrió para Nuno Mendes, quien entendió lo que pedía la acción y devolvió el centro atrás. El N° 30 ni siquiera paró el balón: lo acarició de derecha, para cambiarle el palo al arquero, que nada pudo hacer.

Más allá de que en el fondo ofreció algunas grietas (como en la jugada individual del canadiense David, que Donnarumma se ocupó de conjurar), cuando se lo propuso, lo del PSG fue un concierto. A los 38′, Neymar se encontró con la proyección de Hakimi, que apareció como win derecho y definió cruzado para rubricar el 3-0.

Y para coronar el gran primer tiempo del equipo (y también de Messi), el argentino asistió (con un roce y algo de fortuna) entre los centrales a Neymar, que no perdonó y completó los casilleros del gol para el tridente galáctico: 3-0 y otro abrazo con Mbappé.

El show del PSG no se detuvo en el complemento. A los 7′ del segundo tiempo llegó la quinta conquista: asistencia “no look” sin tocar el balón de Mbappé a Neymar.

El Lille tuvo su primavera con el descuento de Bamba, quien aprovechó un rebote de Donnarumma, pero en cuanto tomó impulso, la visita lo arrolló. Cada vez que pasó la mitad de campo en velocidad, le hizo temblar las estructuras.

El 6-1, a los 21′ del ST, no hizo más que confirmar que las conversaciones de vestuario dieron sus frutos. En un contragolpe a toda velocidad, el brasileño hizo la pausa esperando la aceleración de su compañero. Y la Tortuga no decepcionó: pisó el área y sacó un remate furibundo para inflar la red.

Y el 7-1 decoró el score para remachar el concepto de la “reconciliación”: otra asistencia de Neymar para el hattrick de Mbappé.

