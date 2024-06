Con un emotivo acto, profesionales de Ciencias Económicas conmemoraron su día

Profesionales de Ciencias Económicas conmemoraron su día en el Mástil Municipal de la ciudad capital con la entrega de ofrendas florales al busto de Manuel Belgrano ubicado allí.

Al respecto, el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Antinori, quien participó del evento recordó que, un 2 de junio de 1794, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, “fue designado como primer secretario del Consulado de Comercio”.

“Pero realmente hablar de Belgrano limitándonos a este cargo es escueto, hay que posicionarse en lo que él representaba en las ideas de esta Argentina, que vemos a él a lo largo de su carrera, en sus distintas actividades, como economista, como abogado, como militar, como diplomático, realmente posicionado en ideas de soberanía, de independencia de la patria”, sostuvo.

Y agregó: “hoy como argentinos debemos reflexionar, porque trasladado a este tiempo realmente advertimos hay una Argentina realmente endeble en ese sentido a nivel nacional porque las actitudes y medidas que impulsa este gobierno advertimos como una lesión y una ubicación prácticamente en las antípodas de esas ideas de nuestros próceres”.

Por su parte, la diputada provincial por el Partido Justicialista, Beatriz Lotto, también rememoró a Belgrano y dijo que fue “nuestro referente como primer economista del país, trabajaba mucho favoreciendo o hablando de lo que significaba la agricultura en nuestro país, la importancia que tiene la tierra, el desarrollo económico a partir de las riquezas naturales que tenemos”.

“Pero esas riquezas naturales que tienen que ser manufacturadas sí o sí y llevarse al exterior sumando manufactura. Eso se refiere directamente a la industrialización argentina. ¿Quién dice eso permanentemente en Formosa? Nuestro referente, el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Insfrán, permanentemente está pregonando esto”, aseguró.

Y añadió: “Que la materia prima debe ser manufacturada, debe ser transformada y eso significa la defensa de la industria argentina. Y hoy más que nunca está vigente esa premisa. Y estamos viendo que las políticas nacionales están en este momento tratando de vender absolutamente todas nuestras riquezas naturales, que son varias, porque tenemos minería, tenemos litio, tenemos petróleo”.

De esta manera, habló sobre el “famoso RIGI” que contempla el proyecto de la Ley Bases y aseguró que con él “se está prácticamente hipotecando nuestro futuro, entregando nuestras riquezas, porque por 30 años no se puede ejercer ningún derecho sobre nuestras riquezas naturales”.

“Y otra premisa fundamental que tenemos que tener y valorar de Manuel Belgrano es el tema de la defensa de la educación libre, gratuita y pública. Eso es muy importante porque de ahí parten las bases para que todos tengan la oportunidad de poder crecer, de poder desarrollarse, de poder formarse como profesionales para la defensa de la Argentina, para justamente defender estas premisas fundamentales que debe regir nuestra economía”, manifestó.

A su turno, el ministro de Planificación, Daniel Malich, expresó que esta fecha es para “reivindicar las ideas que había propagado Manuel Belgrano, este prócer de nuestra patria”.

“Durante toda su gestión promulgó o propagó ideas muy progresistas para la época, pero fundamentalmente es saber qué tipo de ideas, porque por ahí lo mencionan al hecho, pero no se cuenta la historia”, opinó.

En este sentido explicó que, en materia de agricultura, Belgrano propuso “tecnificar la agricultura, mejorar la producción, pero no para realizar exportaciones y transformarnos en un país agroexportador solamente, sino fundamentalmente el desarrollo de la industria”.

“Para que nosotros podamos vender las manufacturas a los países y no terminar comprándolas a ellos las manufacturas hechas, quiere decir que era un defensor de la industria nacional”, aseveró.

Además, precisó Malich, Belgrano también “abogaba la posibilidad de la distribución de las tierras, que en ese momento se encontraban en manos de poca gente” y ofreció, en cambio, “una distribución para evitar que esos terratenientes no las exploten adecuadamente”.

“Y relacionado con lo que hoy estamos tratando, justamente, la verdad es que adquiere notoria coincidencia con una realidad en donde estamos yendo totalmente para lo contrario, parecería ser, con estas cuestiones que se están tratando en la Ley Bases y en el Congreso, y con las medidas que están tomando en el gobierno”, consideró.

En otro punto, el funcionario detalló que “la función social que nos dan a los graduados es la capacidad de poder entender lo que sucede en la realidad y tratar de darle apoyo y soluciones a los problemas que se les generan a los que interactúan con nosotros, que son nuestros clientes, que son las empresas, que son los individuos”.

“Y en ese contexto es importante que el profesional de Ciencias Económicas interprete qué ideas son las que un posible gobernante está proponiendo y qué efectos van a tener”, cerró.