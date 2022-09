Con un emotivo discurso, el Chino Darín defendió la democracia al recibir el premio del público por Argentina, 1985 en San Sebastián

Compartir

La película argentina que recrea el Juicio a las Juntas de la dictadura militar, obtuvo el galardón por voto popular en el festival. Tuvo un promedio de 9.14 sobre 10

Ricardo Chino Darín forma parte del elenco de la película que se estrenará el próximo jueves en nuestro país Argentina, 1985, la cual podría ser nominada a los Premios Oscar y trata sobre el Juicio a las Juntas realizado tras el último gobierno militar que tuvo la República Argentina. El último sábado, el filme logró el premio del público, por lo que el actor aprovechó para brindar un breve discurso en el que agradeció a la audiencia y expresó su preocupación por la democracia.

En primer lugar, el Chino le dedicó un sentido homenaje a sus votantes: “En nombre de todos los que hicimos Argentina, 1985, quiero agradecer a este jurado magnífico y anónimo, que es el público del festival de San Sebastián”. Siguiendo con este hilo, pero ya metiéndose dentro de la trama, Darín continuó: “Nos resulta particularmente bello y hasta poético que una película que habla de la democracia resulte ganadora en una votación popular. Es algo hermoso, una linda señal y me llena de orgullo, en un momento donde pareciera que está creciendo, tal vez, demasiado algunos discursos que no respetan tanto los valores democráticos”.

“Por eso, queremos agradecer este premio que nos da la oportunidad de amplificar una mirada de los valores que creemos que son más que relevantes en este momento tan complejo”, expresó el actor ante los aplausos de todo el público y se despidió con la frase “eskerrik asko”, que significa “gracias” es el idioma euskera, el cual es hablado en unos pocos lugares de España y Francia.

La película de Santiago Mitre arranca en 1984, ya en democracia, luego de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia. De entrada –mediante unos textos en pantalla– pone al espectador en la específica situación que se vive respecto al Juicio a las Juntas, detallando la manera en la que los tribunales militares vienen evitando hacerse cargo del tema. De vencerse el plazo que tienen para expedirse –dicen los textos–, el juicio debería caer en manos civiles, más precisamente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, cuyo fiscal es Julio César Strassera.

Pero Argentina, 1985 cambia rápidamente de tono y con lo que nos encontramos es con la vida familiar de Strassera (Ricardo Darín), un hombre casado (Alejandra Flechner encarna a su esposa, Marisa) y que tiene dos hijos, una chica adolescente y un niño, varón. Su principal problema, en ese entonces, pasa por investigar al hombre con el que su hija está saliendo, un tipo un tanto mayor que, él sospecha, puede ser “de los servicios”. Y Julio César Strassera no tiene mejor idea que mandar a su hijo pequeño a seguir a su hermana mayor en plan detectivesco. No será la única vez que lo use para eso.

Si bien el filme no se presenta como una película polémica desde lo político, en un país rodeado de grietas, enfrentamientos cada vez más fuertes y hasta algunos intentos por poner en duda o relativizar la crueldad de la dictadura militar, seguramente Argentina, 1985 será analizada desde distintas ópticas dependiendo del lugar ideológico desde el que se la observe.

La obra de Santiago Mitre tendrá una semana candente: se decidirá si será la película preseleccionada para competir en los Oscar y el jueves 30 se estrenará en Argentina, mientras que un día después, el viernes 31, comenzará a exhibirse en Estados Unidos

