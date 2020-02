Con un fuerte recambio, el Gobierno Nacional designó la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

Compartir

El Gobierno decidió concretar el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, luego de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se había propuesto acelerar los cambios apenas comenzó su gestión.

La cúpula de las Fuerzas Armadas quedará conformada de la siguiente manera: Jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Juan Martín Paleo; Jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Agustín Cejas; Jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Julio Horacio. Guardia, y Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Xavier Isaac.

Allegados a las Fuerzas Armadas adelantaron a Infobae que las designaciones, en especial las que se conocerán en las próximas horas y corresponderán a los subjefes de cada institución, serán las que determinen la cantidad de oficiales superiores que pasarán a retiro, pero se calcula que al menos la mitad de los altos mandos de cada fuerza dejarían el servicio activo.

“Realmente lamento llegar de nuevo al Ministerio de Defensa y cruzarme con los altos mandos que están a punto de pasar a retiro, ya que todos ascendieron a generales, almirantes y brigadieres durante mi anterior gestión y todos son excelentes profesionales y soldados. Pero la carrera militar es así, es necesario que los más antiguos pasen a retiro para que los más jóvenes vayan alcanzando las jerarquías superiores”. Con estas palabras, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, definía durante su visita a Infobae, el 17 de diciembre, el por entonces incierto recambio de altos mandos militares.

En aquella oportunidad, Rossi aclaró que no había que hablar de purga ni de ninguna circunstancia traumática para el funcionamiento del sistema de defensa nacional y remarcó que todo estaba en manos del presidente Alberto Fernández, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El ministro aclaró que había algunas ternas que se habían elevado y que él debía esperar la resolución.

Infobae pudo saber que todos los pliegos de ascenso a coronel, general y grados equivalentes de las otras fuerzas que el gobierno de Macri había remitido para ser considerados por el Senado de la Nación fueron retirados para ser revisados por las nuevas autoridades políticas del área de Defensa y en los próximos días se conocerán las nuevas propuestas del Poder Ejecutivo en materia de ascensos. De todas formas, las cúpulas serán reducidas en número respecto a la cantidad actual de altos mandos en actividad.

Dentro de los desafíos que los nuevos mandos militares deberán afrontar se pueden contabilizar varios. Uno es la decisión política de potenciar los recursos de la industria para la defensa no sólo a través de los emprendimientos empresarios propios de la cartera, como Fabricaciones Militares, FAdeA y TANDANOR, sino además mediante la interacción militar con industrias privadas del país.

Otros desafíos son la profundización de las labores relacionadas con la ciberdefensa, la resolución en conjunto con la conducción política de la cuestión salarial del personal superior y subalterno, el fortalecimiento de las operaciones conjuntas y, para el caso particular de la Armada, la dura tarea de terminar de conjurar las secuelas internas que quedaron tras la tragedia del ARA San Juan.

En cuanto al perfil profesional de los oficiales designados para ocupar el máximo cargo en cada área de la conducción militar, fuentes castrenses confirmaron que todos son oficiales de alto prestigio.

El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto en la actualidad es comandante de una de las brigadas del Ejército. Mientras que quien relevará al general Claudio Pasqualini al frente del Ejército es en la actualidad Director General de Educación de la fuerza.

En la Armada se optó por encumbrar en el piso 13 del Edificio Libertad al actual comandante de la Flota de Mar y para la aviación militar, el brigadier general Amrein será reemplazado en el mando por quien hasta hoy ocupa el cargo de Director de Planes y Presupuestos.