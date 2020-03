Con un gol de Agüero, Manchester City venció al Aston Villa y se coronó campeón de la Copa de la Liga

Compartir

El Manchester City se consagró campeón de la Copa de la Liga, también llamada Carabao Cup, al vencer 2 a 1 al Aston Villa en Wembley. El cuadro de Josep Guardiola ya había ganado la Community Shield ante el Liverpool por penales.

El duelo se abrió a los 20 minutos, tras una gran jugada colectiva por izquierda terminó con un centro al segundo palo que Phil Foden bajó para Sergio Agüero, quien no perdonó y de derecha estampó el 1 a 0.

El conjunto celeste amplió la ventaja 10 minutos más tarde, esta vez tras un tiro de esquina desde la derecha que encontró libre a Rodrigo. El español cabeceó libre y festejó el segundo de su equipo que para entonces ya era dueño total de las acciones del partido.

Cuando menos se lo esperaba, Aston Villa festejó el descuento. Un balón largo provocó un insólito tropezón del zaguero John Stones que le dio peligro a un ataque que no parecía alarmante. Fue Samatta quien aprovechó entonces el centro de cabeza desde la izquierda de Anwar El-Ghazi y puso el 1-2.

En el complemento, el City pudo haber marcado el tercero en varias oportunidades al haber apostado más por el contraataque, pero sus delanteros no estuvieron finos en la definición, a pesar de que en la segunda mitad, el entrenador le dio minutos a Kevin De Bruyne, Bernanrdo Silva y Gabriel Jesus.

Fue así que el Aston Villa tuvo el empate a falta de cinco minutos en un tiro de esquina, pero Claudio Bravo se lució con una volada para tapare el cabezazo que luego dio en el palo.

Con el triunfo, el Manchetser CIty sumó su segundo título de la temporada y el octavo desde que Guardiola está al frente del equipo. Lo curioso es que antes de la llegada del español, el club había levantado 18 títulos en 121 años de historia, por lo que Pep ha llenado el 30% de las vitrinas de la institución.

El gran objetivo del conjunto celeste es la Champions League, título que jamás pudo conseguir. En la ida de los octavos de final, venció al Real Madrid la semana pasada por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu y el 17 de marzo buscará sellar su boleto en Inglaterra.