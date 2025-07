Con un gol de Duván Vergara, Racing derrotó 1-0 a Belgrano en Córdoba

Cuando el sol se ocultó detrás de las tribunas del estadio Julio César Villagra y el cielo entregaba sus últimas pinceladas de un naranja intenso antes de brindar una oscuridad ideal para el espectáculo que protagonizaron los hinchas, salieron a la cancha los jugadores de Racing y Belgrano.

Fue entonces cuando los fuegos artificiales, el humo celeste y los trapos gigantes, con presencia del Cuti Romero, conformaron un espectáculo adicional al que se desarrolló dentro del campo de juego.

Antes del primer minuto de juego, el fútbol se transformó en boxeo. Es que una infracción de Adrián Martínez sobre Mariano Troilo motivó una trifulca innecesaria, ya que los intérpretes del Pirata exigían una expulsión prematura para el ex Instituto, aunque Yael Falcón Pérez sólo amonestó al delantero de la Academia. En el Barrio Alberdi, la jornada estaba caldeada.

En un choque parejo, los de Gustavo Costas encontraron en Santiago Solari la herramienta para lastimar a la última línea local. Es que Bruno Zuculini puso a correr al Chino y el ex Defensa y Justicia abasteció a Maravilla Martínez para dejar al goleador mano a mano frente a Thiago Cardozo. Si bien el goleador resolvió con precisión y velocidad, el arquero respondió con solvencia y evitó el primer grito de la noche.

Unos instantes después, otra vez Solari desarticuló a la defensa de Belgrano. En esa ocasión, el extremo se asoció con Duvan Vergara, quien perdió tiempo con sus gambetas y terminó la jugada con un débil disparo que no le generó inconvenientes a Cardozo.

Antes del descanso, los de Ricardo Zielinski triangularon en ofensiva para amenazar con la llegada del gol. La sociedad compuesta por Lucas Zelarayán, Uvita Fernández y Francisco González Metilli fue el recurso más incisivo del elenco del Ruso, y las respuestas de Gabriel Arias mantuvieron la paridad.

Cuando se reanudó el pleito, Duvan Vergara tuvo su revancha para celebrar el 1 a 0. Es que el colombiano había desperdiciado un contragolpe ideal en la última escena de la etapa inicial y en los primeros minutos del complemento, sorprendió con un misil teledirigido hacia el lateral de la red.

El golpe hizo reaccionar al Pirata, que a través de la vía aérea paralizó los corazones albicelestes. Es que un cabezazo de Lucas Passerini que rebotó contra el travesaño pudo ser el empate para el dueño de casa. Además, Uvita Fernández no pudo capitalizar la entrega del caño, dado que en una segunda intervención el delantero con pasado en San Lorenzo no logró quebrar la resistencia de Arias.

En la réplica, el sonido metálico se escuchó en el otro arco. Es que la conducción de Solari, le permitió juntarse con Vergara y Martirena, para que el lateral uruguayo envíe un preciso centro a la cabeza de Nardoni, pero el poste le ahogó el grito al ex volante de Unión.

Otro de los momentos destacados fue cuando Lucas Zelarayán se hizo cargo de un tiro libre peligroso a metros del área grande. El atacante que sumó experiencia en el seleccionado de Armenia se destacó con un preciso remate que obligó a La Gaviota a volar de palo a palo para evitar la igualdad.

Los de Avellaneda sufrieron en el final. Sin poder concluir el compromiso en los contragolpes que nacían en los pies de Nardoni, una lesión muscular marginó a Gabriel Arias del partido y Facundo Cambeses debió defender los tres palos académicos. Las dudas del ex Banfield en el arco mantuvieron en vilo a los hinchas de Racing, pero Belgrano no logró aprovechar su momento.

Racing se llevó los tres puntos de Córdoba, pero deberá corregir varios aspectos para el futuro. Además, Costas deberá explicar la inentendible salida de Solari (uno de los mejores de la cancha) y por qué insiste con Nacho Rodríguez, cuando podría apelar a otras variantes como Agustín Almendra o Richard Sánchez. Lo positivo, es que siempre es mejor trabajar con una sonrisa. Y la Academia está feliz.