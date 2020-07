Con un gol de Gio Simeone, Cagliari venció a Juventus y arruinó los festejos del campeón

Compartir

Linkedin Print

Ayer, Cagliari sorprendió al superar por 2 a 0 a Juventus en condición de local en el primer partido post Scudetto del conjunto de Turín. Pese a que en una semana debe enfrentar al Lyon por la Champions League, Cristiano Ronaldo pidió ser titular para intentar alcanzar a Ciro Inmobile en la cima de la tabla de goleadores de la Serie A, aunque falló y no pudo marcar.

Antes de los 10 minutos llegó la apertura del marcador para el local. Paolo Farago apareció libre por derecha, lanzó un centro pasado para Federico Mattiello, quien metió el esférico al punto del penal y encontró a Luca Gagliano. El joven delantero que disputó su segundo partido en la máxima categoría se arrojó al suelo y con su toque superó a Gianluigi Buffón que alcanzó a tocar el esférico pero no pudo evitar el 1-0.

Tras el tanto, el campeón se despertó y comenzó a generar situaciones en el área rival. Gonzalo Higuaín tuvo las dos más claras, una con una media vuelta en el área que tapó el arquero y otra con una especie de tijera en el aire tras un córner que casi se clava en un ángulo. Por su parte, Cristiano Ronaldo, más concentrado en hacer un gol que en jugar, estrelló un tiro libre en la barrera y se mostró poco participativo en la elaboración.

Sobre el final de la primera mitad Cagliari se encontró con el 2 a 0 por una obra de Gio Simeone. El ex River Plate recibió un pelotazo largo en tres cuartos, amagó con el cuerpo a Leonardo Bonucci para generarse el espacio e impactó el balón de sobrepique con un derechazo letal que sorprendió a todos y se coló contra el palo más lejano.

En el complemento el campeón mereció más. Cagliari optó definitivamente por replegarse y aguantar, convirtiendo así al arquero Alessio Cragneo en la gran figura de su equipo. Mientras que el cuadro visitante tuvo sobradas oportunidades para descontar pero se quedó sin nada por la falta de precisión de sus definidores, sobre todo Cristiano y Juan Guillermo Cuadrado, y por las ya mencionadas atajadas del portero rival.

La derrota no suma ni resta para la Juventus que ya se consagró en este torneo y que disputó el encuentro con un equipo plagado de suplentes. Por su parte, el cuadro local celebrará esta victoria más como una alegría por haberse impuesto ante el campeón que por los tres puntos obtenidos, ya que no tiene posibilidades de clasificar a un certamen internacional y ya está salvado del descenso.

Cristiano Ronaldo, quien no pudo marcar, deberá convertir gritar al menos cuatro tantos en la última fecha y esperar que Inmobile no anote, si quiere quedar en la cima de la tabla de artilleros de la Serie A y obtener la Bota de Oro como máximo goleador europeo. Como esto suena demasiado complejo, es muy probable que el portugués descanse el fin de semana para llegar fresco al compromiso por Champions League ante el Lyon que se celebrará el 7 de agosto en Turín sin la presencia del público en las gradas.

Los de Maurizio Sarri volverán a presentarse el sábado ante la Roma por la última fecha del Calcio, mientras que el Cagliari hará lo propio frente a Milan.