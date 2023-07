Con un gol de la formoseña Palomar ,Boca derrotó a la UAI y gritó campeón

Con un gol de Palomar las Gladiadoras se impusieron 1-0 frente a las Guerreras del Toti Iglesias y lograron el 27° título de su historia.

Los festejos siguen en La Boca. A la despedida de Román en la Bombonera y la goleada ante Monagas del jueves para clasificarse a octavos de Libertadores como punteros en su grupo, se le suma un nuevo título del fútbol femenino para completar una semana a pura sonrisa azul y oro. La felicidad la traen Las Gladiadoras, que le ganaron 1-0 a UAI Urquiza en la cancha de Independiente y son tricampeonas del torneo doméstico.

El Furgón y Boca terminaron primeros, con 48 puntos cada uno. Este escenario obligó a las chicas a jugar un partido desempate en el Estadio Libertadores de América, ante más de 5.000 espectadores. El match empezó como todas las finales, con más garra que buen trato de pelota: una partida de ajedrez en la cual predominó el estudio y la espera. Las Gladiadoras comenzaron dominando, adueñándose de la pelota por medio de Clarisa Huber y Vanina Preininger. Del otro lado, las dirigidas por Toti Iglesias tomaron una actitud más pasiva, tratando de lastimar de contraataque.

A los 11 minutos la monotonía del juego se cortó con el gol de Estefanía Palomar, que conectó de cabeza tras un centro de Andrea Ojeda. La delantera salió corriendo a festejar y se colgó del alambrado con sus compañeras, al igual que lo hizo el Colo Barco, este jueves, en la Bombonera. ADN Xeneize de pura cepa. En el desarrollo, siempre se jugó como quiso Boca: voraz, recuperando la pelota muy cerca del arco contrario, sin dejar a la UAI desplegar su juego. Lo borró de la cancha. El juego transcurrió con normalidad hasta que, sobre el final de la primera mitad, Idanis Mendoza cayó inconsciente tras un choque con Palomar. Si bien recuperó el conocimiento, se retiró por precaución y en su lugar ingresó Chiara Magni.

No podía faltar el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA estuvo presente para ver la gran final y luego les entregó el trofeo a las ganadoras. En el complemento Boca sacó chapa de campeón. Siguió presionando al rival, dominó, fue superior, impuso condiciones aunque sin brillar, y defendió cuando tuvo que hacerlo. Si la ausencia de la delantera Amancay Urbani no se notó fue por el gran trabajo colectivo del xeneize. Del otro lado del campo, la UAI se lamentó profundamente no poder contar con su N°10, Daiana Falfán.

La dura lesión de

Idanis Mendoza

Con el tiempo, las de Villa Lynch se pincharon, más allá de alguna tímida aproximación, y el desenlace estaba cantado. Boca aguantó y aguantó hasta que el árbitro Julián Pérez, de correcta actuación, hizo sonar su silbato, indicando el final. Y después, a festejar. Boca levantó nuevamente el título del femenino, se consagró ¡tricampeón! y se llevó su 27° cetro local. De los últimos cinco torneos, Boca ganó cuatro: hegemonía azul y oro.

Boca lidera de manera holgada la tabla histórica con 27 títulos, seguido por River Plate con 11, UAI Urquiza con 5 y San Lorenzo con 3. Desde la profesionalización del fútbol femenino antes de la pandemia, las Gladiadoras han demostrado una clara supremacía al alzarse con cuatro de los cinco campeonatos disputados (el otro fue conquistado por el Ciclón). Es destacable que, en las últimas tres ocasiones en las que se consagraron campeonas, dejaron atrás al Furgón.

Ahora, las miradas estarán puestas en la próxima Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda. El equipo de Germán Portanova se encuentra entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a la espera de las futbolistas que formaron parte de esta apasionante final. Si bien el DT de la Selección Argentina no dio la lista definitiva, se especula que estarán Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Miriam Mayorga, Celeste Dos Santos y Vanina Preininger, por parte de Boca, y Daiana Falfán (lesionada), de UAI Urquiza. La Albiceleste compartirá el Grupo G con Suecia, Sudáfrica e Italia, arrancando el certamen ante la Azzurri, el 24/7.