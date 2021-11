Con un gol de Lionel Messi, PSG venció al Nantes y se afianzó en la cima de la Ligue 1

Compartir

Tras la pausa por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, la Ligue 1 volvió al ruedo y el Paris Saint Germain ha protagonizado uno de los principales partidos de la Fecha 14. Con un gol del argentino Lionel Messi, el elenco parisino se impuso por 3-1 ante el Nantes FC en el Parque de los Príncipes y logró una victoria que lo afianza como líder absoluto del campeonato francés.

Pese a la actividad de selecciones nacionales, Pochettino pudo tener desde el inicio a varias de sus figuras, incluido su tridente ofensivo estelar: Messi, que se había perdido la jornada anterior por lesión, salió en el once inicial junto a Kylian Mbappé y Neymar. Y no tardaron en tomar la ventaja. Iban solamente 2 minutos de juego cuando Mbappé firmó el 1-0 después de un disparo de larga distancia de Leandro Paredes que logró desviar el atacante francés dentro del área.

Después de anotar el primer gol, el PSG empezó a desbordar al Nantes al generar varias situaciones de peligro, con el tridente de ataque combinándose constantemente. Messi tuvo el segundo gol en sus pies al recibir la pelota en el punto de penal pero su disparo fue tapado por Alban Lafont, quien también evitó con su pie que Mbappé vuelva a anotar y le negó un gol a Neymar en la primera media hora de juego.

La primera mitad se terminó con el cuadro de Mauricio Pochettino solamente un gol arriba en el marcador pero con la sensación de que podrían haber anotado alguno más. La Pulga tuvo dos posibilidades muy nítidas pero se encontró en ambas con la resistencia del guardameta rival.

Al comenzar el segundo tiempo, la tónica del dominio del PSG se mantuvo pero el equipo visitante no tiró la toalla y empezó a generar ocaciones para lograr el empate. En una de esas aproximaciones del Nantes, Keylor Navas salió mal de su área y terminó expulsado por una falta muy agresiva. Allí Pochettino decidió sacar a Neymar para que pueda ingresar Sergio Rico, quien tras un par de tapadas sufrió un gol: Kolo Muani puso el 1-1 a falta de 15 minutos.

Parecía que el encuentro se le ponía cuesta arriba al Paris Saint Germain pero, al igual que cuando abrió el marcador, lograron otro gol con mucha fortuna. Messi quiso poner un pase filtrado pero un desvío en Appiah hizo que el balón termine en el fondo de la red. El astro argentino, que había tenido buenas posibilidades de marcar, lograba darle un gol a su equipo sin proponérselo. Aunque esa no fue su última palabra.

En el minuto 87, finalmente Leo Messi logró marcar su primer gol en la Ligue 1 y lo hizo con una de sus jugadas predilectas: recibió la pelota recostado sobre la banda derecha, recortó hacia el centro y cuando vio el hueco sacó un remate que puso el balón bien pegado al poste lejano de Alban Lafont, que no tuvo nada para hacer.

Aunque la prioridad para el PSG es la Champions League, donde tras cuatro jornadas marcha segundo en el Grupo A con 8 puntos y el miércoles tendrá un duelo clave con el Manchester City, este triunfo le ha servido para afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Ligue 1. Con esta victoria, el equipo parisino sigue cómodo en el liderazgo con 37 unidades cosechadas tras 12 victorias, un empate y sólo una derrota. Tiene 13 puntos más que Lens, su más inmediato perseguidor.

