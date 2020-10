Con un gol de Messi, el Barcelona goleó al Ferencvaros en su debut en la Champions League

Compartir

Después de cosechar su primera derrota en la temporada ante el Getafe, el Barcelona se reivindicó con un contundente triunfo en la Champions League por 5 a 1 ante el débil Ferencvaros de Hungría en un Camp Nou que finalmente no contó con asistencia de público, opción que se había barajado en un momento pero que fue desestimada por la Generalitat de Cataluña a través de un comunicado.

El equipo húngaro amagó de entrada por disputarle la tenencia del balón al cuadro azulgrana, pero a los 5 minutos optó decididamente por replegarse en el fondo y apostar por un contragolpe con pelotazos largos l delantero Nguen. Por su parte, los de Koeman se adueñaron del balón y comenzaron a generar juego. La primera clara fue a los 16 minutos. Messi apareció por el centro, a la espaldas de los volantes, tiró una pared con Ansu Fati, remató de zurda al primer palo y el arquero rechazó hacia un costado.

El visitante tuvo la suya más tarde gracias a un pelotazo que Nguen, única referencia de ataque, aguantó de espaldas en el área ante la atenta mirada de Lenglet. El delantero esperó a que lleguen sus compañeros y cuando Isael le pasó por la derecha lo asistió para que el brasileño desenfunde un potente derechazo que dio en el palo. Un llamado de atención para la defensa local.

A los 21 minutos, el cuadro azulgrana armó una jugada preparada en un tiro libre al borde del área en el sector derecho. Messi amagó a rematar, pero tocó al medio para Philippe Coutinho, que pateó desde la medialuna del área pero su intento fue por arriba.

En la siguiente acción, La Pulga recibió en 3/4 por la derecha y protagonizó uno de sus típicos arranques pegado a la raya derecha. El Diez juntó varios jugadores, continuó en velocidad, y al meterse al área fue derribado. El árbitro no dudó, cobró infracción y el argentino, con un disparo rasante y cruzado lo cambió por gol.

A los 35 minutos Trincao se animó a encarar en el área por el sector derecho, zona preferida para perforar la defensa del Ferencvaros, y al llegar al fondo lanzó un centro atrás que encontró a Ansu Fati. El juvenil disparó de primera, pero su intento fue tapado por el arquero Dibusz.

Cuando el primer tiempo se apagaba, apareció el 2 a 0 para el local. En el primer intento por la izquierda, Fati se apoyó en Frankie De Jong y se filtró entre los rivales rumbo al área sin pelota. El mediocampista holandés lo vio y soltó un pase pinchado perfecto para que el joven la toque de derecha al segundo palo y festeje su tanto. Kharatin se hizo cargo de la ejecución y con un remate cruzado estableció el 1-.3. El complemento arrancó con la misma tónica de la primera mitad y el Barcelona encontró rápido el 3 a 0. Trincao filtró para Messi, quien en el área juntó marcas por la derecha, soltó al medio para Ansu Fati y éste improvisó un taco fantástico para que el balón llegue al otro extremo y Coutinho, con un derechazo potente al primer palo, celebre su tanto.

Con el objetivo de darle descanso a algunos jugadores, teniendo en cuenta que el sábado debe enfrentar al Real Madrid, a los 15 minutos Koeman sacó del campo a Sergi Roberto, Trincao, Fati y para que ingresen Ousmane Dembélé, Junior Firpo y Pedri.

Si quedaba claro que Gerard Piqué no podía detener a Nguen, quien en sus pocos intentos de ataque siempre había ganado, el central del elenco catalán quedó expuesto a los 25 minutos cuando el noruego le ganó en velocidad y no le quedó alternativa que camisetarlo para derribarlo. El árbitro cobró penal y el defensor se fue expulsado. Con el descuento y el hombre de más, el Ferencvaros se animó a atacar, adelantó sus líneas y acorraló al local. Koeman apostó por Ronald Araújo para ocupar el hueco que había dejado Piqué y por Sergio Busquets, quienes ingresaron en lugar de Coutinho y Pjanic.

Pese a sus intentos, el cuadro húngaro sufrió el 4-1 en un contragolpe comandado por Dembélé. El francés por fin pudo sacarse una marca de encima, llegar hasta el fondo y darle un pase perfecto a un compañeros, en este caso el receptor fue Pedri, que de primera y en el punto penal sacudió fuerte abajo para gritar su primer tanto en Champions League.

Con espacios hubo tiempo también para el gol el francés, quien recibió de Messi, que aguantó como centrodeloantero la marca y soltó hacia su izquierda. Dembelé remató cruzado y pudo celebrar también en el Camp Nou para sellar el 5 a 1 que lleva tranquilidad a Cataluña.

Con el triunfo, el Barcelona se coloca como líder del grupo por encima de la Juventus gracias a la diferencia de gol. El equipo italiano se había impuesto más temprano de visitante ante el Dinamo Kiev por 2 a 0 con un doblete de Morata.

Koeman y sus dirigidos no tendrán respiro ya que el sábado se enfrentarán en el clásico ante el Real Madrid y la próxima semana viajarán a Turín para el choque frente al campeón de la Serie A en el primer duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desde que el portugués se marchó del Real Madrid.