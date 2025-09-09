Con un gol de Molina, El Bicho venció a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Con un cabezazo de Tomás Molina, Argentinos Juniors venció 1-0 a Lanús en un partidazo por la Copa Argentina 2025 y se metió en semifinales. Ahora espera rival.

Argentinos Juniors logró un importante triunfo este lunes al derrotar a Lanús por 1-0 en un encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido, que se disputó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, la cancha de Racing, le aseguró al «Bicho» su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

El único tanto del compromiso fue obra del delantero Tomás Molina, quien, a los 36 minutos del primer tiempo, conectó de cabeza un centro preciso de Leandro Lozano para abrir el marcador. A partir de este gol, el equipo de La Paternal creció en el juego y estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, con remates de Sebastián Prieto y Matías Giménez que fueron bien contenidos por el arquero Nahuel Losada o se desviaron por poco.

En el complemento, el conjunto «Granate» mostró una mayor vocación ofensiva, dominó la pelota y generó oportunidades para igualar el marcador. A los 12 minutos del segundo tiempo, Eduardo Salvio tuvo una clara chance de empatar, pero su disparo se fue desviado cerca del poste derecho, sin poder batir al guardameta Diego Rodríguez. A pesar de los esfuerzos de Lanús, el equipo dirigido por Nicolás Díez (Argentinos Juniors) logró mantener su valla invicta hasta el final del cotejo.

Con esta victoria, Argentinos Juniors avanza a las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde aguardará para enfrentarse al ganador del cruce entre Newell’s Old Boys y Belgrano de Córdoba. Por su parte, Lanús, que había llegado a esta instancia tras vencer a Huracán por 2-0, se despidió del campeonato. No obstante, el «Granate» aún sigue en competencia en la Copa Sudamericana, donde se medirá con Fluminense en los cuartos de final.