Con un gol de Neymar, el PSG le ganó al Borussia Dortmund y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League

El París Saint-Germain (PSG) lo logró. Luego de tantos fracasos en las campañas pasadas, el equipo francés pudo sortear los octavos de final, en esta ocasión superó al Borussia Dortmund por 2 a 0 (3-2 en el resultado global) y se metió en los cuartos de final. Neymar y Bernat fueron los autores de los tantos este miércoles en el Parque de los Príncipes que no tuvo público por el coronavirus.

El cuadro local se puso en ventaja a los 28 minutos gracias a un cabezazo de Neymar, quien minutos antes había asustado a todos tras caer mal en una jugada y lastimarse el hombro. El brasileño soportó el dolor y siguió jugando, fue así que en un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Di María, el ex Barcelona entró libre y de cabeza marcó el 1 a 0.

El tanto, que le daba la clasificación al PSG, obligó al elenco alemán a ir a buscar un tanto que le lleve tranquilidad. La mayoría de sus aproximaciones se dieron por izquierda, aunque Keylor Navas tuvo poco trabajo. El costarricense apenas contuvo un potente remate de Sancho al primer palo.

El equipo francés consiguió el 2 a 0 en una gran jugada colectiva por derecha. Di Maria abrió para Sarabia y éste lanzó el centro rasante que encontró a Juan Bernat, quien entró por el primer palo y con un toque sutil descolocó a Roman Bürki.

Si el campeón francés regresó entre los ocho mejores del continente europeo luego de haber caído ante el Barcelona, el Real Madrid y el Manchester United los últimos cursos, fue en gran parte sustentado en la figura de un Neymar que se había perdido por lesión los enfrentamientos ante los ‘merengues’ y los ‘Diablos Rojos’.

El jugador de los 222 millones de euros dio argumentos a favor de la rentabilidad de su fichaje tras haber anotado en Alemania el gol que dio vida a los parisinos, y este miércoles el que abrió el camino de la clasificación.

El silencio del templo parisino pareció servir como hipnótico paralizante a un Borussia Dortmund muy lejano de la versión ofrecida en la ida, una impotencia ofensiva reflejada en el discreto partido de su delantero Erling Haaland. Además, sobre el final sufrió la expulsión de Emre Can, tras un cruce con Neymar.

El PSG logró entonces obtener el boleto a cuartos y sumarse al Atalanta y al RB Leipzig, que el martes triunfaron ante el Valencia y el Tottenham, respectivamente, y también avanzaron de ronda.