Con un gol fantástico de Ángel Di María, el PSG le ganó como visitante al Brest

Compartir

Linkedin Print

El combinado de Mauricio Pochettino, que no tuvo a Leo Messi ni Neymar, abrió una nueva fecha del campeonato francés con un triunfo que lo afianzó en la cima de la tabla de posiciones.

En una nueva presentación en la Ligue 1, el París Saint Germain logró sostener su incipiente invicto en el torneo con un triunfo por 4-2 ante el Brest en el Estadio Francis-Le Blé, donde Ángel Di María hizo su regreso a la actividad con el cuadro parisino y se encargó de ponerle el broche de oro al triunfo con un gol que tuvo una definición similar al que convirtió ante Brasil en el Maracaná.

Ante la presencia de 15.000 espectadores que explotaron las taquillas especulando con un posible debut de Lionel Messi, el equipo de Pochettino dominó pese a no poder contar figuras como Messi, Sergio Ramos y Neymar. En su formación inicial tuvieron a Kylian Mbappé y Mauro Icardi en ataque, mientras que Marco Verratti fue la gran novedad del mediocampo.

Los visitantes monopolizaron la pelota en el inicio, moviéndola de lado a lado para buscar fisuras en el bloque defensivo rival. La apertura del marcador llegó en el minuto 22 cuando el español Ander Herrera se encontró con un rechazo corto en la frontal del área y remató de volea sin que el balón toque el suelo para vencer la floja resistencia del portero Marco Bizot. Y 15 minutos después, apareció Mbappé para aumentar la ventaja: tras una volea de Wijnaldum que reboto en un defensor, atacó el balón a carrera como un avión y fusiló al arquero con un remate de cabeza.

Pero antes del cierre de la primera mitad, hubo un despiste defensivo para el equipo de Pochettino que les costó un gol. El Brest aprovechó un agujero en el costado izquierdo por el que apareció Franck Honorat para disparar fuerte al segundo palo y firmar el 1-2. Ese tanto antes del descanso enturbió el notable trabajo del PSG y los obligó a salir prevenidos a la segunda parte.

En el complemento, la grada del Francis Le-Blé alentaba a sus jugadores para motivarlos a buscar el empate pero antes llegó el tercer gol del cuadro parisino. Cuando estaba atascado el PSG, con pocas ideas para perforar la muralla del Brest, apareció Gueye con un remate desde 40 metros que cayó en picado cerca de Bizot pero terminó en el fondo de la red.

Un nuevo gol del Brest le puso emoción al cierre del encuentro. Mounie recibió un pase alto en el área, controló y anotó el 2-3 con un remate de volea que se le coló entre las piernas a Keylor Navas. El portero costarricense recibió dos goles ante la atenta mirada de Gianluigi Donnarumma desde el banco de suplentes. Pero la última palabra la tuvo el Paris Saint Germain con el argentino Ángel Di María, que entró en el segundo tiempo: en un contraataque liderado por Hakimi, el Fideo definió sutilmente por encima del arquero.

Di María, quien entró unos minutos por Mbappé, estuvo por primera vez convocado al igual que Marquinhos. Solamente ellos dos entraron en la nómina, porque Pochettino optó por darle mayor tiempo de preparación física a Messi, Neymar y Leandro Paredes.

Con este triunfo, el PSG llegó a la tercera victoria seguida después de haber derrotado al Troyes (2-1) y también al Racing Club de Estrasburgo (4-2), partidos en los que Mauro Icardi anotó sus primero goles de este torneo. Ha conseguido tres puntos más para ubicarse en lo más alto del torneo con nueve puntos.

El próximo compromiso del elenco parisino en la liga francesa será el domingo 29 de agosto ante el Reims por la 4ª jornada del certamen, donde se espera que debute Lionel Messi. Si no llega a estrenarse en ese partido, su primera aparición se correrá para después de la ventana internacional que habrá a comienzos de septiembre, donde Argentina va a disputar tres partidos claves por Eliminatorias: Venezuela (2/9), Brasil (5/9) y Bolivia (9/9).

Estadio: Estadio Francis-Le Blé

Compartir

Linkedin Print