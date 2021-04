Con un golazo de Griezmann, el Barcelona se impuso al Villarreal y sigue prendido en la lucha por el título

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El Barcelona superó una nueva prueba de cara a la lucha por el título. Los dirigidos por Ronald Koeman se impusieron por 2-1 al Villarreal en el Estadio de La Cerámica con dos tantos de Antoine Griezmann. A los 26 minutos Samuel Chukwueze abrió el marcador.

Éste nuevo triunfo le da esperanzas a Lionel Messi y compañía, que están obligados a ganar los seis partidos restantes si desean conquistar el campeonato local, entre ellos el duro encuentro que le espera el próximo 8 de mayo ante el Atlético de Madrid.

A la espera de la presentación del cuadro colchonero, el conjunto culé se ubica tercero con 71 puntos, al igual que el Real Madrid, pero con un partido menos. Hasta el momento, el Aleti es líder con 73 unidades.

El Villarreal salió a presionar desde el inicio del partido con la intención de impedir que los defensores azulgranas salieran jugando desde abajo. Así llegó la primera jugada importante para el Submarino amarillo con un remate de cabeza de Gerard Moreno desde un córner por la izquierda que pasó muy cerca del travesaño.

Con el 0-0, los de Ronald Koeman tuvieron la opción más peligrosa a los 15 minutos con un avance por derecha de Sergino Dest. El estadounidense comandó el ataque y el traslado se fue hacia la izquierda para una nueva aparición de Jordi Alba, que habilitó a De Jong abajo del arco y no pudo convertir en las dos oportunidades consecutivas que tuvo gracias a los reflejos de Sergio Asenjo.

En el mejor momento del cuadro culé, cuando dominaba el partido y comenzaba a inquietar a los locales, llegó la apertura del marcador del Villarreal en los pies de Samuel Chukwueze, que trazó una diagonal para quedar mano a mano con Ter Stegen ante un buen pase de Pau Torres. A los 26 minutos el nigeriano eludió al arquero alemán y definió para el 1-0.

Sin embargo, el Barcelona iba a reaccionar rápidamente. Tras el saque del centro, Oscar Mingueza habilitó a Antoine Griezmann en carrera. El francés puso la igualdad con un excelente toque por arriba del portero español para volver a poner el empate en el tablero

A los 35 minutos, el defensor argentino Juan Marcos Foyth fue protagonista de un grave error que el Principito aprovechó para dar vuelta el resultado. El ex Tottenham recibió el balón y lo jugó de primera para atrás con el arquero, pero allí estaba el galo para interceptar, acomodar la pelota junto al palo izquierdo y poner el 2-1 antes del cierre de la primera mitad.

El complemento empezó más friccionado que la primera parte, el Villarreal dejó de presionar a la defensa para centrarse en el mediocampo por lo que el Barça empezó a predominar con la posesión de balón pero sin inquietar a Asenjo durante los primeros minutos.

La situación empeoró para los dirigidos por Unai Emery a los 65 minutos, cuando el mediocampista Manuel Trigueros vio la tarjeta roja por una “plancha” a Lionel Messi en una pelota dividida. El argentino sembró preocupación durante unos segundos hasta que pudo levantarse por su cuenta y continuar en el campo.

Pese a quedarse con uno menos, el Villarreal continuó apostando para llegar al empate, a tal punto que a los 76, Gerard Moreno tuvo una nueva ocasión para igualar el marcador tras un pase del nigeriano Chukwueze, de buen desempeño en La Cerámica.

Los de Ronald Koeman pudieron sentenciar el partido a los 84 minutos tras una oportunidad desperdiciada de Frenkie De Jong, que no estuvo en su mejor tarde de cara al arco. El holandés recibió para irse mano a mano contra el arquero rival pero, tras picarla por encima, el balón se fue cerca del palo derecho de Asenjo.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp