Con un golazo de Zenón y el doblete de Beltrán, Argentina goleó 4-0 a Paraguay

La selección argentina Sub 23 que comanda Javier Mascherano tuvo una actuación contundente en uno de los últimos amistosos antes de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024: goleó 4-0 a su par de Paraguay en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios con las anotaciones de Kevin Zenón, Lucas Beltrán (2) y Pablo Solari.

El poderío argentino de mitad de cancha para adelante ya había tenido un aviso del Diablito Echeverri en el cuarto de hora del primer tiempo, pero el que rompió con el cero fue Zenón segundos después de la oportunidad desperdiciada por el hombre de River Plate. El talentoso jugador de Boca Juniors tomó la pelota afuera del área, levantó la cabeza y clavó en el ángulo un zurdazo espectacular para el 1-0.

Con el resultado favorable, los espacios crecieron y el que los aprovechó fue el ex goleador del Millonario Beltrán. El actual atacante de Fiorentina empujó abajo del arco el 2-0 tras un centro rasante desde la izquierda del lateral Lucas Esquivel y gritó el tercer luego de un pase de Solari, quien había recibido una enorme habilitación previa de Cristian Medina, el capitán del equipo ante la suplencia de Thiago Almada.

A los 13 minutos del segundo tiempo, llegó el cuarto grito de la jornada de la mano de Solari con una gran definición ante el arquero Ángel González en un mano a mano que se generó tras un impecable lanzamiento desde el fondo argentino de Marco Di Cesare. Inmediatamente llegaron los primeros cambios: Giuliano Simeone, Almada y Santiago Hezze reemplazaron a Echeverri, Solari y Alan Varela. Minutos más tarde los que ingresaron fueron Santiago Castro y Thiago Fernández por Beltrán y Medina.

Mientras espera por conocer la decisión definitiva de los clubes por algunas de las figuras que podrían viajar a París como Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Alejandro Garnacho, Enzo Fernández o Emiliano Dibu Martínez, el Jefecito sumó para esta semana de entrenamiento a Thiago Almada como cara principal del plantel, pero con apellidos destacados como el arquero Leandro Brey, Zenón, Medina, Varela, Solari, Beltrán, Echeverri o la sorpresa de la lista, Giuliano Simeone, el hijo del Cholo de 21 años que juega como delantero en Alavés de España tras militar previamente en Atlético Madrid y Zaragoza.

Hay que tener en cuenta que días atrás el DT debió prescindir tanto de Juan Nardoni como del Equi Fernández por una lesión, al mismo tiempo que el mediocampista del Xeneize es una de las tantas dudas en la lista para París 2024 principalmente porque podría ser vendido al exterior en las próximas semanas y eso bloquearía su cesión al certamen teniendo en cuenta que los clubes no tienen la obligación de prestar a sus futbolistas. Otra de las perlitas de este partido ante Paraguay es que el defensor de Lanús Julio Soler, quien fue llamado por el DT para entrenar esta misma semana con la Sub 20, figuró entre los relevos disponibles.

Esta ventana de entrenamiento para la Sub 23 finalizará el próximo lunes con el amistoso nuevamente contra Paraguay desde las 15, pero esta vez en el Ciudad de Lanús con el arbitraje de Nazareno Arasa. Si bien no se descarta que se organicen otros amistosos más, lo que sí sabe la Albiceleste que antes del debut en el torneo olímpico enfrentará en Francia al equipo local FC Rouen 1899 (15 de julio) y a la selección de Guinea (19 de julio) como preparación.

Hay que recordar que el equipo de Mascherano, que viajará a Europa el 10 de julio, venció a Ecuador a fines del año pasado y luego repartió celebraciones ante México con un triunfo y una derrota como visitante en un plantel que por entonces tenía en sus filas a los talentosos Nico Paz (Real Madrid) y Matías Soulé (Frosinone).

El combinado nacional iniciará su trayecto el miércoles 24 de julio ante Marruecos en el Stade Geoffroy-Guichard de la ciudad de Saint-Étienne desde las 10 de la mañana (hora Argentina). Tres días más tarde, el sábado 27, disputará la segunda jornada contra Irak en el Stade de Lyon (10 de la mañana) y cerrará su actividad de la zona contra Ucrania el martes 30 de ese mes nuevamente en Lyon (a partir de las 12 del mediodía).

Clasificarán a los cuartos de final los dos primeros de cada grupo: Argentina, en caso de avanzar, irá contra un seleccionado del Grupo A (Francia, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda). Si es líder, jugará contra el segundo de esa zona en el Parque de los Príncipes el viernes 2 de agosto desde las 10 de la mañana. Si pasa en la segunda ubicación, se topará con el puntero ese mismo día pero a partir de las 16 en el Stade de Bordeaux.

La grilla marca que el lunes 5 de agosto serán las dos semifinales, mientras que los partidos por las medallas llegarán el jueves 8 (tercer puesto) y el viernes 9 (la final en el Parque de los Príncipes).