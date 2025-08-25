Con un gran encuentro de pesca a orillas del río Paraguay, la Municipalidad dio cierre al Mes de las Infancias

El municipio capitalino, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, le dio cierre al mes de las Infancias este domingo con el atractivo evento “Pesca Niños”, donde los más pequeños disfrutaron de un gran encuentro recreativo, acompañados por sus familias.

La actividad tuvo lugar en la zona del “Barco Hundido”, a orillas del río Paraguay, donde una gran cantidad de niños y niñas vivió una tarde llena de diversión, aprendizaje y conciencia ambiental, con actividades recreativas y deportivas, stands informativos, una gran chocolatada y el emocionante cierre junto a la Sección de Canes de la Policía de la Provincia.

Al respecto, la directora de Turismo Municipal, Lic. Cristina Salomón, manifestó: “La naturaleza nos regaló un clima especial para desarrollar este evento, que contó con la organización de la Unión de Pescadores de Formosa y auspiciado por la Municipalidad. Más de 150 niños y niñas, que estuvieron acompañados por sus familias, disfrutaron de esta actividad que dio cierre al Mes de las Infancias”.