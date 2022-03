Con un gran segundo tiempo San Martín venció a La Unión en el Fortín

Compartir

En su regreso al «Fortín Rojinegro», San Martín tuvo una gran reacción en el segundo tiempo para superar a La Unión de Formosa por 83 a 66, y sumar su segunda victoria seguida para mantenerse entre los cuarto mejores.

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes festejó en su vuelta al «Fortín» al derrotar a La Unión de Formosa por 83 a 66, luego de mostrar muy sólido en el segundo tiempo y dar vuelta un juego que venía complicado. En el «santo» se destacaron las tareas de Fabián Ramírez Barrios (13 puntos, 12 rebotes) y Javier Saiz (12 puntos).

En el primer tiempo los dirigidos por Ginóbili fueron superiores. Incomodaron en todo momento a San Martín que no lograba anotar y, gracias al aporte ofensivo de Vieta y Maldonado se fueron al descanso arriba por 8. En el segundo tiempo pasó todo lo contrario. Los de Vadell mostraron su mejor versión y un gran juego colectivo comenzando por la defensa y la fluidez en ataque. No le permitieron a la visita lastimar y aprovecharon cada fallo del rival para anotar desde el perímetro y principalmente en la pintura para llevarse el partido. El partido comenzó con impresiones de los dos equipos. Ambos movían el balón en ataque pero no lograban concretar. Jonathan Maldonado ( goleador del cuarto con 7 puntos ) le dio la diferencia al equipo visitante en un primer cuarto de goleó bajo. 14-11 fue para La Unión.

En el segundo parcial el equipo de Ginóbili comenzó mejor. Con una buena defensa y anotando desde la línea de 3 sacó una diferencia de 8 lo que hizo que Vadell pida un tiempo muerto. A la vuelta el Rojinegro parecía despertarse. Metió un parcial de 5/0 para achicar la diferencia a 3. La unión cerró mejor el cuarto, con una ráfaga de Maldonado volvió a sacar 8 de diferencia para irse arriba 38-30 al descanso.

En el tercer cuarto SanMa mostró su juego característico. Con una gran intensidad, defendiendo en alto nivel y lastimando en la pintura con Javier Saiz dió vuelta el marcador. El equipo formoseño no lograba anotar con facilidad como en el primer tiempo ni tampoco frenaba las penetraciones de los correntinos. Con un triple de «Coco» Mainoldi San Martín sacó la máxima a su favor de 7 para cerrar el cuarto. 58-51.

Pese a que La Unión no se rindió en ningún momento, el Rojinegro continuaba jugando a gran nivel y sacaba mayor diferencia en el marcador. Los chicos volvieron a aportar para SanMA durante el último cuarto ( 8 de Méndez y 4 de Vallejos) + los puntos de Mainoldi y Ramírez Barrios. En la visita, Arn y Maldonado eran la llave de gol pero en defensa no lograba frenar al equipo local. Fué victoria para San Martín por 83-66 qué mostró un alto nivel de básquet en el segundo tiempo y ahora sale de gira para visitar a Oberá.

Síntesis del partido

San Martín (83): Jonathan Machuca 12, Matías Solanas 5, Emiliano Basabe 6, Fabián Ramírez Barrios 13, Javier Saiz 12; Gastón García 2, Santiago Ferreyra 8, Franco Méndez 10, Rolando Vallejos 4, Leonardo Mainoldi 11. DT: Diego Vadell.

La Unión (66): Fermin Thygesen 5, Jonathan Maldonado 14, Patricio Tabarez 7, Zachary Cuthbertson 9, Jerome Famous 8; Franco Vieta 12, Agustin Sigel 0, Lucas Arn 9, Fernando Podesta 2. DT: Sebastián Ginobili.

Progresión: 11-14, 30-38, 58-51, 83-66.

Árbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Nicolás D’Anna.

Cancha: «Fortín Rojinegro» (Corrientes).

