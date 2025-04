Con un original video a cargo de Gastón Edul, Luck Ra anunció la fecha de su primer show en Vélez

Luck Ra jugará de local, pero no en cualquier cancha. El fenómeno del cuarteto cordobés anunció su primer show en estadio y la cita será en el José Amalfitani, el 4 de octubre. Con “Que sed”, su nuevo álbum recién salido del horno, y una catarata de hits que lo posicionaron como uno de los artistas más escuchados del país, cuyo verdadero nombre es Juan Facundo Almenara Ordoñez, llega a Vélez para coronar un año que ya es histórico.

El comunicado no pasó desapercibido. A través de un video difundido en sus redes, el cantante aparece vestido como futbolista, con la camiseta número siete de la Selección Argentina, en una puesta que imita el estilo de una cobertura deportiva. “Después de dos fines de semana consecutivos en los que estuvo lesionado por resaca, vuelve el jugador más esperado de todos”, relata Gastón Edul, mientras se intercalan imágenes del artista besando el césped de Vélez, luego mientras mete un gol y entra al campo de juego.

El anuncio emocionó a los fanáticos del referente de cuartero cordobés. “Ya estoy en la primera fila”; “Todos a Vélez”; “¿Nos vemos todo el 4/10?”; “Un fiestón, ¿habrá fernet?”; “Haciendo historia”; “Qué jugador. Nos volveremos a ver allá”; “Me van a dejar en bancarrota con tal de ir a verte”, fueron algunas de las reacciones llenas de cariño y apoyo por parte de los usuarios ansiosos por ver en vivo a su artista, el próximo octubre.

Además, la noticia llegó acompañada del inicio de la preventa de entradas, que comenzó este lunes a las 13 con tarjetas Naranja X, mientras que la venta general se habilitará este martes 16 de abril a la misma hora, a través de la plataforma Enigma Tickets.

Detrás del humor y la puesta en escena hay una estrategia clara: marcar un hito en una carrera que no deja de sumar capítulos exitosos. Con solo 26 años, Juan Facundo Almenara Ordóñez se convirtió en uno de los músicos más escuchados de la escena local. Según cifras oficiales, es el artista argentino más escuchado en Spotify y su hit “La morocha”, junto a BM, superó los 200 millones de reproducciones.

Pero su fenómeno no se limita a lo digital. En los últimos meses, participó de festivales masivos como el América RockStar en Uruguay y el Carnaval de Las Palmas en España, donde reunió a más de 30.000 personas. Ahora se prepara para encarar una gira internacional bajo el nombre El Baile del Año Tour, que ya tiene fechas confirmadas en Madrid y Barcelona. La llegada a Vélez, entonces, no es casual: es la consecuencia natural de una carrera que se expande en el país y fuera de él.

Además, su último álbum, “Que sed”, fue producido por Ramky En Los Controles, su amigo desde la infancia y aliado musical clave en la construcción de su sonido. En el disco, Luck Ra mantiene la esencia del cuarteto cordobés, pero lo cruza con pop, reggaetón y una sensibilidad urbana que conecta con una nueva generación de oyentes. El repertorio incluirá también sus colaboraciones con María Becerra, Lit Killah, Rusherking y La K’onga, y promete una noche llena de invitados y sorpresas.

El 4 de octubre no será solo una fecha en el calendario de su gira, será una declaración de principios: el cuarteto puede llenar estadios, cruzar fronteras y emocionar multitudes. Desde el barrio hasta el mundo, con voz ronca, remeras oversize y un corazón puesto en cada tema, Luck Ra está escribiendo una nueva página en la historia de la música popular argentina. Y en Vélez, frente a miles, lo va a gritar como un gol.