Con un particular arbolito, Autoconvocados protestó frente al Ministerio de Educación

Ayer en horas de la mañana, el Gremio de los Docentes Autoconvocados expuso ante el Ministerio de Educación un arbolito cuyas hojas eran los números de expedientes tramitados y sin resolución.

Mirka Fernández, secretaria general del gremio, en contacto con el Grupo de Medios TVO sostuvo que el arbolito que armaron es una forma «lúdica e ingeniosa» de presentar los casos que no se tramitan del Ministerio de Educación y sus distintos niveles. «Cada papelito representa a un colega con un problema sin resolver, algunos de larga data», aseguró.

«Son reclamos que no avanzan, algunos son cajoneados, dilatados hasta que se resuelvan ciertas situaciones en el medio y se protejan algunos intereses», agregó.

Al ser consultada por cuántos reclamos hay en el arbolito respondió: «hay aproximadamente 80 casos, desde el 2008 para adelante».

Cuando habló de porqué hay tantas causas sin resolver sostuvo que «estimo que hay intereses de por medio, gente a quienes proteger, falta de voluntad política para resolver ciertas situaciones y también alto grado de dejadez porque no puede ser que no resuelvan algunas situaciones esenciales, para ellos quizás no representen mucho, pero para cada uno de los que aparecen en los papelitos representa demasiado».

Por último, la gremialista aseveró que el arbolito quedará frente al pesebre del organismo de educación «a ver cuánto dura».

