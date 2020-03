Con un penal sancionado a través del VAR, Messi le dio la victoria al Barça ante la Real Sociedad y metió presión al Real Madrid

Compartir

Linkedin Print

Después de caer ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y perder el liderazgo ante su máximo rival, el FC Barcelona ha recuperado las buenas sensaciones al imponerse por 1-0 a la Real Sociedad, finalista de la Copa del Rey y una de la revelaciones de la temporada. El único gol del partido lo marcó el argentino Lionel Messi a través de un polémico penal sancionado por el VAR.

El duelo de la Fecha 27 de la Liga española disputado en el Camp Nou, tuvo una muy buena primera parte, con fútbol atractivo y dos equipos audaces sobre el césped. El elenco vasco no se dejó invadir por el miedo escénico y creó cierta sensación de peligro cada vez que pisa territorio rival, aunque las jugadas más claras fueron para el Barça de Quique Setién.

Martin Braithwaite, último fichaje culé, y Lionel Messi, fueron los más activos en la ofensiva blaugrana, protagonizando las acciones más nítidas en el área contraria, aunque sin lograr capitalizar sus incursiones en el último tercio, lo que dejó el marcador quedó sin goles en la etapa inicial.

El gol llegaría a falta de 10 minutos para el final, con una mano señalada por el árbitro Martínez Munuera tras ir a revisar las imágenes del VAR. La responsabilidad cayó en los pies de Lionel Messi, quien transformó el penal en gol cuando la Real estaba en su mejor momento. El colegiado no dudo al mirar las repeticiones en la pantalla, aunque diera la sensación que el balón no dio en la mano de Robin Le Normand.

En los minutos finales, Messi cedió el balón a Ansu Fati, quien dejó a Jordi Alba frente al arco libre. Pero el joven atacante culé estaba en fuera de juego y el VAR anuló el tanto convertido por el lateral izquierdo.

Este triunfo le ha puesto emoción a la Liga, ya que ahora el FC Barcelona es el líder con 58 puntos, dos unidades más que el Real Madrid, que deberá vencer este domingo al Betis para volver al trono.

Por su parte, el equipo de San Sebastián, que también había incomodado al elenco culé en la primer rueda del campeonato, no pudo quebrar el maleficio y sigue sin puntuar en el Camp Nou desde 1995. De todas formas, esta fue apenas la segunda caída en los últimos 10 encuentros para el elenco dirigido por Imanol Alguacil, que atraviesa una campaña con muy buen rendimiento.