Con un protocolo, el Club Náutico pide reiniciar sus actividades “sin afectar la situación sanitaria”

Socios y la Directiva del Club Náutico Formosa acompañaron una movida que se realizó el sábado último en la Plaza San Martin para pedir la habilitación de las actividades físicas individuales. En ese sentido, el presidente de la entidad, Enrique Catalá, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, contó que presentaron un pedido a la mesa Covid-19 para conversar sobre la habilitación con protocolos “sin afectar la situación sanitaria” de Formosa, teniendo en cuenta que están cerrados desde el 20 de marzo.

“Nosotros desde marzo tenemos el club sin actividades, este fin de semana decidimos salir a mostrar nuestra situación, como instituto siempre nos hemos manejado a través de notas, en el mes de abril a la Secretaría de Deportes le presentamos los protocolos de las actividades deportivas individuales al aire libre que pensamos que se podían llevar adelante en base a protocolos de las entidades nacionales y después más o menos hace 30 días hemos presentado una nota al Consejo Covid-19 para que nos reciban con el ánimo de plantear algún tipo de salida, de posible solución a poder reiniciar nuestras actividades sin comprometer la situación sanitaria frente al Covid-19”, explicó Catalá.

“Lo que pasó el día sábado fue que un grupo de socios decidieron por ellos mismos manifestarse solicitando la apertura del club y nosotros como comisión directiva decidimos adherir a la petición y así fue que los acompañamos, el ánimo de ellos en su pedido y también el nuestro como club es simplemente poder acercar algún tipo de idea y poder contribuir a realizar actividades deportivas en el club sin afectar la situación sanitaria ya que todos estamos a favor de las condiciones epidemiológicas de la provincia que son óptimas, todos queremos seguir viviendo en esta situación, pero pensamos que si nosotros cumplimos todos los protocolos que hemos diseñado nuestras actividades no son de alto riesgo de contagio del virus”, destacó.

Asimismo explicó que el problema del club de no poder brindar las actividades a los socios, “es por la situación de salud de nuestros socios y en segundo plano lo económico porque esto nos afecta a nosotros como a todo el mundo, pero el club gracias al aporte de los socios hoy en día cumple con las obligaciones más elementales que es el pago de sueldos, el pago de los servicios, de internet, luz, agua, pago de la ART porque nuestros empleados hacen tareas de mantenimiento así que tenemos que pagar ART con lo cual nosotros tenemos el tema económico más o menos controlado, tenemos una deuda creciente impositiva que se resuelve porque lo económico finalmente se resuelve, cuando la situación se normalice el club está en condiciones de poder enfrentar moratoria, ponerse al día con los atrasos impositivos, pero lo que nos preocupa es la situación sanitaria de nuestros socios, muchos de ellos están viviendo una situación delicada desde el punto de vista físico y mental que no es ajena al resto de la ciudadanía, no hay persona que escape a esta situación de tanta incertidumbre, angustia, temores que estamos viviendo y nosotros creemos que si nosotros pudiéramos realizar algún tipo de actividad sin comprometer la parte sanitaria le daríamos ese factor de ayuda que incluso tiene un carácter inmunológico porque las actividades físicas refuerzan lo mental, lo físico, la parte muscular respiratoria, el virus ataca básicamente el sistema respiratorio, nosotros pensamos que necesitamos darle esa herramienta a nuestros socios para poder volver a las actividades deportivas que creo que son muy buenas desde el punto de vista sanitario”.

De la misma forma aseguró que “nosotros rescatamos una cosa positiva y es que si existen estas agrupaciones de gente que aun respetando sus medidas sanitarias, elementales o no, no hemos tenido una explosión del virus en nuestra ciudad para nosotros ese es un dato que va a favor de lo que vamos peticionando, si eso ha demostrado que no hay un alto número de contagios en la ciudad de Formosa, concurriendo toda esta cantidad de gente, eso también es una prueba que desde el punto de vista epidemiológico va a favor de que nosotros podemos reabrir el club en determinados tipos de actividades sin comprometer la situación epidemiológica porque además está demostrado en otras provincias donde ya sea han abierto los clubes, que el tenis por ejemplo, el canotaje o la natación no son actividades de alto riesgo de contagio, es más, la Sociedad Argentina de Infectología considera que el tenis al aire libre es una actividad de bajo riesgo de contagio, tampoco se han detectado focos de infecciones en clubes al menos que sean conocidos, pero aún así, una vez habilitado el club, de ocurrir esa situación nosotros sacaremos las indicaciones de las autoridades sanitarias y retrotraeríamos la actividad”.

“Creo que todos tenemos una expectativa de que nuestra vida se normalizaría el día en que aparezca una vacuna, creemos que no falta tiempo, pero ante esta situación y la buena situación sanitaria que tiene la provincia, en especial la ciudad de Formosa, la apertura del club no comprometería, pensamos nosotros, el status sanitario de la provincia por eso solicitamos esta reunión al Consejo Covid-19 para plantear esta idea, queremos ser parte de las soluciones y no del problema, solo podemos aportar la apertura para las actividades deportivas individuales sin afectar la situación sanitaria de la provincia que a todos nos interesa, creo que todos tenemos la misma idea, estamos en cierta manera contentos porque no tenemos la situación que se está viviendo en otras provincias que no sabemos si va a llegar o no, pero a su vez dentro de esa situación queremos poder hacer actividades deportivas”, finalizó Catalá.