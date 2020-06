Con un protocolo establecido, comercios de un sector del Mercadito Paraguayo empezaron a trabajar

Compartir

Luego de más de tres meses sin actividad, desde ayer empezó a funcionar un sector del Mercadito Paraguayo con la apertura de locales que se encuentran en las afueras, no así las galerías que poseen gran cantidad de locales adentro. Con un protocolo establecido, los clientes pueden acudir a comprar, siempre desde la vereda.

En ese marco Ariel Casco, encargado de la galería del Mercadito, habló sobre la reanudación de la actividad en el sector.

“A partir de hoy (ayer) están autorizados todos los locales a trabajar, un 90% abrió a partir de las 8 de la mañana y están autorizados a trabajar hasta las 20 horas, tienen permitido hacerlo de corrido, es un horario nuevo para ellos porque siempre se trabajaba hasta las 22 horas pero ahora se cumple un protocolo, por la situación que estamos atravesando este es el nuevo horario que deben obedecer”, dijo.

“Ellos tienen una distancia que deben cumplir en los puestos y esto es por el tema del protocolo que nos piden a nosotros que a su vez le exigimos a los puesteros que respeten”, expuso.

Destacó que “el protocolo que tenemos es más que nada el tema del uso de barbijo de la persona que tiene que estar dentro del puesto, también debe haber una sola persona atendiendo, además deben tener el trapo con lavandina diluida en agua para ir limpiando los puestos cada una hora y media como para tener la limpieza del lugar. Asimismo, al ser lugares abiertos no existe el tema de la toma de temperatura porque las personas que van a comprar no ingresan al lugar, solo compran desde la vereda”.

“Tengo personal que está controlando el tema de que se respete el protocolo, también tengo articulado con la gente de tránsito y de bromatología que controlan para que se respete el protocolo porque es la única forma también de que puedan trabajar y es nuestra función controlarlos”, explicó.

Para finalizar informó que, por el momento, la actividad en las galerías del sector, no volverán. “Por el momento seguirán cerradas, es entendible que por ahí tengan la intención de trabajar como todos pero todavía no están habilitadas ninguna de las galerías”, culminó.