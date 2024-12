Con una importante jornada de capacitación se conmemoró el Día Mundial del SIDA

Participaron los equipos de salud tanto de la ciudad de Formosa como del interior para actualizar temas sobre prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente con VIH.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del SIDA, este lunes 2 de diciembre, a partir de las 8 horas, el Ministerio de Desarrollo Humano brindó una capacitación destinada al personal de salud de toda la provincia, a fin de actualizar conocimientos sobre el abordaje del paciente con VIH.

La jornada denominada “Actualización de Conocimientos: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento”, desarrollada con modalidad presencial y virtual, tuvo lugar en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI).

Fue organizada por la Dirección de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales de la cartera de salud provincial y tuvo como expositor al jefe del Programa Provincial de ITS-VIH/SIDA y Hepatitis Virales, el médico infectólogo Julián Bibolini.

La directora de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales, la doctora Claudia Ramírez, comentó que se trató de un evento que convocó a los equipos de todos los centros de salud y hospitales, tanto de la Capital como del interior, con el propósito de actualizar temas recientes que, en la actualidad, se vinculan al paciente con VIH.

“El desarrollo tiene que ver con la mirada que hay hoy en día, en la que el paciente con VIH ya no solamente tiene que ser atendido en un hospital del 3° nivel de atención, sino que es un paciente crónico que puede ser tratado en el 1° nivel de atención”, explicó.

Amplió que eso apunta a que el médico como el equipo de atención primaria de salud “pueda estar mucho más cerca del paciente, de la familia y de su entorno”.

Más adelante, Ramírez indicó, que además de la atención dispuesta para los pacientes con VIH que están en tratamiento en los centros de salud y hospitales, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo, amplía esa asistencia.

“Sabemos que la medicación es de muy alto costo y por ahora, hay un programa nacional que provee esa medicina”, dijo, pero aclaró que, por ejemplo, “hay otros insumos que ese programa nos enviaba, como son los preservativos y hoy ya no envía y es el Estado provincial el que se está haciendo cargo desde sus arcas” como ocurre no solo con VIH, sino también con otras enfermedades.

Y puso de resalto que el seguimiento al paciente se hace a través de todos los niveles de atención: 1°, 2° y 3°, de acuerdo a la necesidad “teniendo en cuenta que nuestro Sistema de Salud provincial es de complejidad creciente”.

Muchas personas eligen

hoy el sistema público de

salud

Por otra parte, a modo de balance sostuvo que, durante el 2024, crecieron de manera significativa las atenciones en el Sistema Público de Salud.

“Es un año en el que aumentamos mucho el número de atenciones. Ahora justamente se está haciendo el cierre de cifras, pero nosotros vamos haciendo permanentemente un seguimiento trimestral y venimos viendo, de forma muy marcada en este año, que tenemos una gran concurrencia de pacientes con obra social, que anteriormente, no teníamos”, señaló.

Estimó, en ese sentido, que eso se debe “a la crisis que estamos viviendo a nivel nacional, ya que por más que una persona tenga una cobertura social, algunas requieren el pago de un plus, en otras hay profesionales que no están atendiendo por los valores que tienen las obras sociales” entre otros motivos.

“Pero bueno, por suerte, gracias a una decisión del Gobierno provincial, aquí tenemos una salud pública que es para todos y las puertas están abiertas”, aseguró y agregó “creemos que, en prestaciones de salud, el 2024 es un año muy positivo”.

Continuando con la comparación entre el ámbito nacional y provincial respecto a la salud, sentenció rotundamente: “Somos una antítesis, porque en Formosa tenemos una salud pública para todos con un Gobierno que trabaja para su pueblo y se contrapone a un Gobierno nacional que cada vez quita más derechos a la salud”.

Recordó que esos derechos están enmarcados en la Constitución y que toda persona puede reclamar porque por más decretos que hayan “hay leyes supremas y tenemos que trabajar entre todos, muy fuertemente como ciudadanos, para defender nuestros derechos”, alentó.

UPLaB y Residencias

En esa misma línea, respecto a la formación del personal de salud en Formosa, expuso que en el mundo hay un problema con la falta de recurso humano en salud, tanto de médicos como de otros profesionales, “por lo tanto, no es una problemática que solo atraviesa nuestra provincia”.

“Ante eso, una de las fortalezas que ahora tenemos es la Universidad Provincial de Laguna Blanca, la UPLaB, donde se va a formar el recurso humano: médicos y enfermeros que además de formarse aquí, vamos a trabajar para que se queden en la provincia”.

“También contamos con varias especializaciones a través del sistema de residencias que es, precisamente, para que los profesionales continúen con su formación dentro de nuestro sistema de salud”, valoró en el cierre.