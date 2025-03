Con una ligera disminución se presentaron los casos de dengue en el cierre de esta semana

Las autoridades sanitarias piden a la población que la prevención se mantenga activa, haciendo hincapié en la eliminación de recipientes, sobre todo aquellos que no se usan, a fin de evitar la formación de criaderos de mosquitos.

Este sábado 1° de marzo, el Gobierno de Formosa, informó que en esta última semana, se realizaron 5.014 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles.

Del total, 38 resultaron positivos a dengue, correspondiendo a 13 a la ciudad de Formosa; seis a Riacho He Hé y tres a Clorinda, El Espinillo y Laguna Blanca.

En el caso de General Belgrano y San Martín Dos, se detectaron dos casos y un positivo a dengue en las localidades de Laguna Yema, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Villafañe, Misión Tacaaglé y Las Lomitas.

Además, informaron que hay dos pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; no hay tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia; tampoco hemocomponentes transfundidos ni fallecidos por esta enfermedad.

Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 213 en total.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia, son 434 casos diagnosticados desde el 1 de enero 2.025 a la fecha; serotipos virales circulantes, DEN 1 y DEN 2 y ningún fallecimiento por dengue a la fecha.

Acciones de control focal domiciliario y de protección personal

También puntualizaron que en 4.117 viviendas hubo control focal realizado (bloqueadas); 6.759 fueron visitadas; 1.921 cerradas; en 721 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 393 viviendas se erradicó larvas del mosquito.

Asimismo, fueron distribuidos 4.117 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED; y en cuanto a la logística implementada para las acciones de control del Aedes Aegypti, 359 personas fueron afectadas al control del mosquito.