Con una lista «compuesta solo por militantes», el concejal Olivera va por la reelección

El concejal capitalino Fabián Olivera buscará transitar un nuevo período en el Concejo Deliberante de la ciudad, en los comicios de noviembre, y ayer sus asesores jurídicos hicieron la presentación correspondiente ante la Junta Electoral, para formalizar el objetivo político.

“Nuestra lista está compuesta sólo por militantes”, dijo el legislador radical, tras lo cual informó que Elizabeth Chary Rojas, y Orlando Olmedo aparecen en los primeros lugares de la propuesta electoral.

“Es una campaña corta, no hay lugar para las improvisaciones”, advirtió.

“Lo que está en juego es determinante para los próximos años, y apelamos a lo más importante que tenemos: la militancia”, resaltó.

Además, en diálogo con “Expres en Radio”, el edil se refirió a la campaña electoral para los comicios del 14 de noviembre y aseveró que es una “campaña corta”, lo que provoca que “muchos improvisen candidaturas y actúen con desesperación” lo que los lleva “a prometer cualquier cosa con tal de tener votos”.

“Esta va a ser una campaña muy corta, empezamos a ver candidatos en la calle, esta campaña corta hace que muchos improvisen candidaturas y empiecen a realizar una campaña de desesperación para ver qué uno hace en un mes y esas improvisaciones hacen que los candidatos vayan a los barrios, hablen con los vecinos y empiecen a prometer cualquier cosa con la desesperación de adquirir votos, creo que no hay margen para las improvisaciones, es muy importante no solo sostener el resultado de las últimas elecciones sino que también sostener y transmitir al formoseño que en Formosa en este acuerdo Carbajal-Neme-Olivera todos somos trabajadores, es un proyecto fuerte que trae alegría, esperanza al formoseño y es una gran contención, respeto, tolerancia, construcción a largo plazo, creo que es un espacio político muy plural que tiene mucho que ver en lo que es una elección fuerte, competitiva en la ciudad y en la provincia, de un 2020-2021 con proyección de seguir trabajando para un 2023”, expresó el edil capitalino.

“Vamos a seguir trabajando en la ciudad, a fortalecer este espacio, a seguir recibiendo gente para trabajar, hay muchas cosas en la ciudad que hay que mejorar, siempre mirando para adelante y saber que el adversario para competir y ganar será el Frente para la Victoria y Valores Ciudadanos que ya estuvieron y tienen la oportunidad de haber dado a la gente una mejor ciudad, estamos viendo que muchas cosas están fallando, estamos en conversaciones con eso, de trabajar en una lista fuerte, competitiva, pero con mucha proyección a futuro”, señaló.

En tanto, manifestó que en lo personal “no creo que me quede en el confort, varias veces me han ofrecido ser diputado pero mi trabajo es la ciudad, me gusta estar con los vecinos, todos los días en los barrios, escuchando, atendiendo, estamos avanzando en la candidatura a concejal en la ciudad, pero siempre y cuando este acuerdo sea fuerte, comprometido y sin improvisaciones, en una campaña tan corta no hay lugar para las improvisaciones, es muy difícil lo que no hiciste en mucho tiempo instalarlo en un mes, lo mismo le pasa al justicialismo, hay que tener cuidado por eso muchas veces entiendo al vecino cuando lo visitan y dicen que están cansados de que los políticos mientan, estas campañas cortas hacen que los candidatos improvisados salgan desesperados a buscar votos y esa desesperación hace prometer cosas que son difíciles de cumplir, les dicen que si llegan a un cargo les van a dar trabajo, que van a salir de la pobreza, que les van a dar un módulo o pavimentar una calle, la verdad es que escuchar eso me da mucha bronca porque el vecino a veces en la situación en la que está quiere confiar y le mienten, en campañas cortas no hay momentos para improvisar”.

